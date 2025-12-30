Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о том, что в 2026 году будут организованы специальные учебные сборы для граждан, находящихся в запасе вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.

Резервисты будут привлекаться к обороне особо важных объектов, перечень которых определит правительство, а Минобороны определит воинские подразделения для сборов.

Документ вступит в силу 30 декабря. В Генштабе отмечают, что речь не идет о мобилизации: резервисты сохраняют статус гражданских лиц и сочетают службу с основной работой. Им гарантируются социальные льготы и медицинское обслуживание, аналогичные военным.

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