В Минске весной высадят около 20 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников

Весной в столице высадят около 20 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – территориям возле Минской кольцевой автодороги и транспортных развязок. Вдоль улиц появятся ясени, ели и сосны. А для парков подобрали цветущие виды – сакуру, яблоню и тамариск. Изменения коснутся и цветочного оформления города – по сравнению с прошлым годом количество роз вырастет в несколько раз. Будет высажено более 50 тысяч кустов.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Одна из новинок – это будет, конечно, вертикальная конструкция для роз. Это так называемая пергола, которую мы совместно разработали с ОАО «Инвет», конструкции. А также это будет в каждом районе на мостовых сооружениях или на путепроводах. Пионером в этом будет мост по Богдановича через Свислочь. В первую очередь там появится розарий. В этом году, учитывая, что в стране год объявлен Годом благоустройства, мы, конечно, кратно усилимся в этом.

Отметим, за 2024 год на столицу пришлось 55 % всех цветов, высаженных в Беларуси. Это свыше 10 миллионов растений.