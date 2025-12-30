Хищники против паразитов. Кто такие энтомофаги и как их используют в сельском хозяйстве
Новые рабочие места, инвестиции и передовые производства. Более 180 инвестпроектов планируется реализовать в Минской области в 2026 году. Основной акцент – на городах с населением свыше 80 тысяч человек, которые являются драйверами для экономики области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Рост инвестиций в регион – это не только гиганты промышленности, но и небольшие наукоемкие проекты. Яркий пример – Воложинский район, куда в 2025-м привлечено более 172 миллионов рублей инвестиций.
Что будет, если перестать травить вредителей на растениях химией, а вместо этого подселить к ним их естественных врагов? Оказывается, урожай не только не пострадает, но станет даже лучше и экологичнее.
Именно этим занимаются на первом в Беларуси предприятии, где в промышленных масштабах разводят хищных клещей – энтомофагов. Это самый настоящий «живой щит» для сельскохозяйственных культур. Здесь выращивают четыре вида хищников. Самый известный и универсальный боец – клещ свирски.
Размер взрослой особи едва достигает миллиметра. Рассмотреть его невооруженным глазом сложно. Но, несмотря на свои размеры, клещ свирски боец еще тот. Эффективно уничтожает большое количество паразитов.
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