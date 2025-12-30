Хищники против паразитов. Кто такие энтомофаги и как их используют в сельском хозяйстве

Новые рабочие места, инвестиции и передовые производства. Более 180 инвестпроектов планируется реализовать в Минской области в 2026 году. Основной акцент – на городах с населением свыше 80 тысяч человек, которые являются драйверами для экономики области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рост инвестиций в регион – это не только гиганты промышленности, но и небольшие наукоемкие проекты. Яркий пример – Воложинский район, куда в 2025-м привлечено более 172 миллионов рублей инвестиций.