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«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений

14 февраля 2023 14:02
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Новости Беларуси. В 2023 году весной в Минске высадят около 100 тысяч многолетников. Они украсят основные проспекты и улицы города, а также парки и зоны отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений-1

Кроме того, в летний период планируют внести изменения в цветочное оформление городского пространства. Ландшафтный дизайн станет более разнообразным. Каждая магистраль будет отличаться своей индивидуальностью, в том числе цветовой гаммой. Также появятся дополнительные декоративные растения на разделительных полосах и въездах в город.

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы очень хотим, чтобы наш город был цветущим, чтобы радовал глаз и жителей столицы, и гостей. И все начинается, как говорится, с наших ворот. Въезжаешь в город, уже нечто бросается в глаза и далее ты следуешь по маршруту. Это не только центр города, но и окраины должны утопать в цветах.

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений-7

Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:
В прошлом году были опробованы новые озеленения осенние – хризантемы. Весной будет сделан больший акцент на вертикальное озеленение – цветочные композиции.

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений-10

В 2023-м завершат красочное оформление развязки Победителей-Орловская. Кроме того, в рамках благоустройства столицы рассмотрят идеи участников проекта «Минская смена». Самые креативные будут реализованы.

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# Озеленение # общество # Александр Ермолович # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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