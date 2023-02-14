«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений

Новости Беларуси. В 2023 году весной в Минске высадят около 100 тысяч многолетников. Они украсят основные проспекты и улицы города, а также парки и зоны отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, в летний период планируют внести изменения в цветочное оформление городского пространства. Ландшафтный дизайн станет более разнообразным. Каждая магистраль будет отличаться своей индивидуальностью, в том числе цветовой гаммой. Также появятся дополнительные декоративные растения на разделительных полосах и въездах в город.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы очень хотим, чтобы наш город был цветущим, чтобы радовал глаз и жителей столицы, и гостей. И все начинается, как говорится, с наших ворот. Въезжаешь в город, уже нечто бросается в глаза и далее ты следуешь по маршруту. Это не только центр города, но и окраины должны утопать в цветах.

Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:

В прошлом году были опробованы новые озеленения осенние – хризантемы. Весной будет сделан больший акцент на вертикальное озеленение – цветочные композиции.