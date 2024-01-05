Гимназию №146 торжественно открыли после капремонта в Минске

Гимназию № 146 торжественно открыли после капитального ремонта с модернизацией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учебное заведение заметно преобразилось. Для ребят здесь созданы современные и комфортные условия.

В здании утеплен фасад, отремонтирована кровля, заменены оконные и дверные блоки, обновлены лестничные марши и потолки. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новейшим оборудованием. В ближайшее время в гимназии откроют музейную комнату. А в новом учебном году инженерные классы.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску: Мы сделали оборудование, привели в соответствие, будто бы новое здание. Все делается для жителей Московского района, чтобы они чувствовали себя уютно, удобно, все-таки здесь учатся около 1 000 детей. Сделали строители достойно, хочется сказать спасибо им, педагогам, руководящему составу, которые приложили максимум усилий, чтобы это все проходило комфортно и уютно.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Вот пример, когда мы рационально расходуем бюджетные средства. И не только бюджетные, но и те, которые заработала сама гимназия, с тем, что определенные виды работ, которые необходимо проводить через капитальный ремонт, проектирование, эти работы выполнены в сроки. В то же время определенные виды работ проводились с текущим ремонтом. Соответственно, это очень действенная экономия средств.

Сейчас капитальный ремонт проводится в пяти столичных школах. Две из них введут в эксплуатацию в этом месяце. Еще три обновят до конца года.