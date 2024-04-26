«Это не просто память о той дате, а колоссальная работа» – Перцов о помощи пострадавшим на ЧАЭС

Память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС почтили сегодня, 26 апреля, в Минске. Со дня крупнейшей техногенной катастрофы, которая оставила глубокий шрам на теле Беларуси, прошло 38 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном парке Дружбы народов к мемориальному знаку «Жертвам Чернобыля» легли цветы и венки. Отдать дань уважения героям пришли несколько сотен человек. Это представители Совета Республики, Мингорисполкома, депутатского корпуса, МЧС, МВД, общественных организаций, молодежь, а также родственники погибших и ликвидаторы. Белорусы чтят подвиг отважных людей, которые ценой своих жизней и здоровья устраняли последствия страшной аварии. Наша страна сильнее других ощутила на себе удар радиации – четверть территории Беларуси была загрязнена, а 137 тысяч человек отселены. Но зараженные земли не были брошены. Президент поставил четкую задачу – сделать все максимально возможное, чтобы оказать помощь людям и вернуть жизнь в пострадавшие регионы. На эти цели выделяется 3 % бюджета государства, и спустя почти 40 лет есть ощутимые результаты.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

На ликвидацию последствий уже потрачено, по достаточно скромным подсчетам, более 19 миллиардов долларов США. Здесь в комплексе стоит рассматривать: от реабилитации земель до социальной помощи людям, которые пострадали от этой аварии. Медицинская реабилитация, лечение, оздоровление и социальные выплаты, помощь людям, которые живут сейчас на этих территориях. Это не просто память о той дате, а колоссальная работа, которая проводится в нашем государстве.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Это не мы с вами придумали. Должна быть связь поколений. Нужно помнить всех, кто принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.