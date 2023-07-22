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История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время

22 июля 2023 18:37
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» сегодня, 22 июля, ожила история белорусской милиции. Здесь показали масштабную военно-историческую реконструкцию из пяти эпизодов – от довоенного времени до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стала частью фестиваля «Герои минской милиции». На нем побывала и наша Алина Мычко.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-1

Алина Мычко, корреспондент:
Белорусская милиция родилась в огне первой русской революции. На ее плечи почти сразу легла непростая задача – защита молодой БССР. И не только от внутренней преступности. Во время Великой Отечественной наша милиция одной из первых приняла удар. Ее подвиг вспоминали сегодня на «Линии Сталина».

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-4

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-6

Гости прибывают прямиком в довоенную Беларусь. Здесь их ждет обширная развлекательная программа. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно на интерактивных площадках. На улицах играют в шахматы, поют и танцуют. А еще промышляют мошенники. Мы сами едва не стали их жертвами.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-9

Его дело – держать, а я немножко в картишки могу. Ставки минимальные у нас. Сегодня праздник. То есть мы выиграли, вот, газету сегодня, семечки. Это вот наш выигрыш сегодня.
– Я предлагаю сумочку поставить.
– Это какая-то большеватая ставка.
– Надо уже начинать.
– Вам интересны картишки или наперсточки?
– Давайте наперсточки.
– Наперсточки?
– Да.
– Хорошо!
– А что это мы тут делаем?
– Иди на рынок, дорогая, иди. Иди, не надо тут крутиться. Проверка зрения местного населения. Хорошее зрение – 100 рублей премия.
– Что это вы тут делаете? А ну стой!

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-12

Одним из наших спасителей стал Евгений Волонтей. О милицейской форме он мечтал с самого детства. Еще мальчишкой для себя решил: хочет защищать порядок и помогать людям. Путь пришлось пройти непростой, но рядом всегда были родные и близкие. Их поддержка и любовь позволили мечте стать реальностью. Сегодня Евгений – инспектор ДПС и участник военно-исторической реконструкции.

 

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-15

Евгений Волонтей, инспектор ДПС ОГАИ МОБ Советского РУВД Минска:
Проводится реконструкция мирного времени 30-х годов, а именно – танцы. Я охраняю общественный порядок, слежу, чтобы местные жулики никого не обманывали, на рынке соблюдался порядок и все было согласно букве закона.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-18

Дорога отсюда ведет гостей в 41-й год. Участники масштабной постановки наглядно продемонстрировали, как во время Великой Отечественной правоохранители сдерживали фашистов. Показали и эпизоды борьбы с преступностью лихих 90-х.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-21

У всех зрителей реконструкция вызвала бурю эмоций.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-24

Это было просто потрясающе! Честно. Эмоции захватывают. Все было так организовано прекрасно – взрывы, эмоции… Это просто непередаваемо!

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-27

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Вы знаете, вот я смотрел, и такое впечатление, что я вернулся на какой-то период времени обратно. Даже второе дыхание открылось. Было, как это показано. Молодые люди этого не помнят, но мы же это помним. Поэтому очень здорово, молодцы!

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-30

Сегодня милиция – надежный щит и гарант безопасности белорусов. Уровень преступности в нашей стране неуклонно снижается.

История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время-33

И пока общественная безопасность в их руках, уверены – так будет и впредь.

# Милиция Беларуси # общество # Алина Мычко # Александр Барсуков # Фотофакт

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