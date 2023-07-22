История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время
Новости Беларуси. На «Линии Сталина» сегодня, 22 июля, ожила история белорусской милиции. Здесь показали масштабную военно-историческую реконструкцию из пяти эпизодов – от довоенного времени до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стала частью фестиваля «Герои минской милиции». На нем побывала и наша Алина Мычко.
Алина Мычко, корреспондент:
Белорусская милиция родилась в огне первой русской революции. На ее плечи почти сразу легла непростая задача – защита молодой БССР. И не только от внутренней преступности. Во время Великой Отечественной наша милиция одной из первых приняла удар. Ее подвиг вспоминали сегодня на «Линии Сталина».
Гости прибывают прямиком в довоенную Беларусь. Здесь их ждет обширная развлекательная программа. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно на интерактивных площадках. На улицах играют в шахматы, поют и танцуют. А еще промышляют мошенники. Мы сами едва не стали их жертвами.
– Его дело – держать, а я немножко в картишки могу. Ставки минимальные у нас. Сегодня праздник. То есть мы выиграли, вот, газету сегодня, семечки. Это вот наш выигрыш сегодня.
– Я предлагаю сумочку поставить.
– Это какая-то большеватая ставка.
– Надо уже начинать.
– Вам интересны картишки или наперсточки?
– Давайте наперсточки.
– Наперсточки?
– Да.
– Хорошо!
– А что это мы тут делаем?
– Иди на рынок, дорогая, иди. Иди, не надо тут крутиться. Проверка зрения местного населения. Хорошее зрение – 100 рублей премия.
– Что это вы тут делаете? А ну стой!
Одним из наших спасителей стал Евгений Волонтей. О милицейской форме он мечтал с самого детства. Еще мальчишкой для себя решил: хочет защищать порядок и помогать людям. Путь пришлось пройти непростой, но рядом всегда были родные и близкие. Их поддержка и любовь позволили мечте стать реальностью. Сегодня Евгений – инспектор ДПС и участник военно-исторической реконструкции.
Евгений Волонтей, инспектор ДПС ОГАИ МОБ Советского РУВД Минска:
Проводится реконструкция мирного времени 30-х годов, а именно – танцы. Я охраняю общественный порядок, слежу, чтобы местные жулики никого не обманывали, на рынке соблюдался порядок и все было согласно букве закона.
Дорога отсюда ведет гостей в 41-й год. Участники масштабной постановки наглядно продемонстрировали, как во время Великой Отечественной правоохранители сдерживали фашистов. Показали и эпизоды борьбы с преступностью лихих 90-х.
У всех зрителей реконструкция вызвала бурю эмоций.
Это было просто потрясающе! Честно. Эмоции захватывают. Все было так организовано прекрасно – взрывы, эмоции… Это просто непередаваемо!
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Вы знаете, вот я смотрел, и такое впечатление, что я вернулся на какой-то период времени обратно. Даже второе дыхание открылось. Было, как это показано. Молодые люди этого не помнят, но мы же это помним. Поэтому очень здорово, молодцы!
Сегодня милиция – надежный щит и гарант безопасности белорусов. Уровень преступности в нашей стране неуклонно снижается.
И пока общественная безопасность в их руках, уверены – так будет и впредь.