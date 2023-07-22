История белорусской милиции ожила на «Линии Сталина». Можно было даже окунуться в довоенное время

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» сегодня, 22 июля, ожила история белорусской милиции. Здесь показали масштабную военно-историческую реконструкцию из пяти эпизодов – от довоенного времени до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стала частью фестиваля «Герои минской милиции». На нем побывала и наша Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Белорусская милиция родилась в огне первой русской революции. На ее плечи почти сразу легла непростая задача – защита молодой БССР. И не только от внутренней преступности. Во время Великой Отечественной наша милиция одной из первых приняла удар. Ее подвиг вспоминали сегодня на «Линии Сталина».

Гости прибывают прямиком в довоенную Беларусь. Здесь их ждет обширная развлекательная программа. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно на интерактивных площадках. На улицах играют в шахматы, поют и танцуют. А еще промышляют мошенники. Мы сами едва не стали их жертвами.

– Его дело – держать, а я немножко в картишки могу. Ставки минимальные у нас. Сегодня праздник. То есть мы выиграли, вот, газету сегодня, семечки. Это вот наш выигрыш сегодня.

– Я предлагаю сумочку поставить.

– Это какая-то большеватая ставка.

– Надо уже начинать.

– Вам интересны картишки или наперсточки?

– Давайте наперсточки.

– Наперсточки?

– Да.

– Хорошо!

– А что это мы тут делаем?

– Иди на рынок, дорогая, иди. Иди, не надо тут крутиться. Проверка зрения местного населения. Хорошее зрение – 100 рублей премия.

– Что это вы тут делаете? А ну стой!

Одним из наших спасителей стал Евгений Волонтей. О милицейской форме он мечтал с самого детства. Еще мальчишкой для себя решил: хочет защищать порядок и помогать людям. Путь пришлось пройти непростой, но рядом всегда были родные и близкие. Их поддержка и любовь позволили мечте стать реальностью. Сегодня Евгений – инспектор ДПС и участник военно-исторической реконструкции.

Евгений Волонтей, инспектор ДПС ОГАИ МОБ Советского РУВД Минска:

Проводится реконструкция мирного времени 30-х годов, а именно – танцы. Я охраняю общественный порядок, слежу, чтобы местные жулики никого не обманывали, на рынке соблюдался порядок и все было согласно букве закона.

Дорога отсюда ведет гостей в 41-й год. Участники масштабной постановки наглядно продемонстрировали, как во время Великой Отечественной правоохранители сдерживали фашистов. Показали и эпизоды борьбы с преступностью лихих 90-х.

У всех зрителей реконструкция вызвала бурю эмоций.

Это было просто потрясающе! Честно. Эмоции захватывают. Все было так организовано прекрасно – взрывы, эмоции… Это просто непередаваемо!

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Вы знаете, вот я смотрел, и такое впечатление, что я вернулся на какой-то период времени обратно. Даже второе дыхание открылось. Было, как это показано. Молодые люди этого не помнят, но мы же это помним. Поэтому очень здорово, молодцы!

Сегодня милиция – надежный щит и гарант безопасности белорусов. Уровень преступности в нашей стране неуклонно снижается.