Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут

В Палате представителей приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительным данным, амнистия будет применена к более 7 800 осужденным. Она широко охватит несовершеннолетних, которые находятся в местах лишения свободы, а также тех, кто совершил преступления в возрасте до 18 лет. Проект закона предполагает сокращение наказания на один год многодетным женщинам, которые были осуждены за убийство или причинение тяжких телесных повреждений, и совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Мера также коснется одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Основные условия для применения амнистии – полное возмещение ущерба и положительная характеристика в период отбывания наказания.