Прямой эфир

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут

30 мая 2024 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Палате представителей приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут-1

Согласно предварительным данным, амнистия будет применена к более 7 800 осужденным. Она широко охватит несовершеннолетних, которые находятся в местах лишения свободы, а также тех, кто совершил преступления в возрасте до 18 лет. Проект закона предполагает сокращение наказания на один год многодетным женщинам, которые были осуждены за убийство или причинение тяжких телесных повреждений, и совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Мера также коснется одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Основные условия для применения амнистии – полное возмещение ущерба и положительная характеристика в период отбывания наказания.

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут-4

Александр Барсуков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всеми заинтересованными вопрос прорабатывался в том плане, чтобы исключить наступление тяжких последствий, чтобы не усложнилась криминальная обстановка в республике после применения амнистии. 5 000 останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тысячи выйдут. То есть это категория граждан, которые твердо стали на путь исправления, и осложнения криминальной обстановки мы не ожидаем.

Депутаты приняли законопроект по вопросам урегулирования неплатежеспособности.

# Государственная политика # общество # Александр Барсуков

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Дели отмечена аномальная жара – температура воздуха достигла 53 градусов
30 мая 2024 10:41

В Нью-Дели отмечена аномальная жара – температура воздуха достигла 53 градусов

В Гомеле проходят тренировки спасателей
30 мая 2024 10:21

В Гомеле проходят тренировки спасателей

Белорусы могут получить бесплатную юридическую помощь на профсоюзном правовом приёме
30 мая 2024 09:44

Белорусы могут получить бесплатную юридическую помощь на профсоюзном правовом приёме