Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут

В Палате представителей приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Палате представителей приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно предварительным данным, амнистия будет применена к более 7 800 осужденным. Она широко охватит несовершеннолетних, которые находятся в местах лишения свободы, а также тех, кто совершил преступления в возрасте до 18 лет. Проект закона предполагает сокращение наказания на один год многодетным женщинам, которые были осуждены за убийство или причинение тяжких телесных повреждений, и совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Мера также коснется одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Основные условия для применения амнистии – полное возмещение ущерба и положительная характеристика в период отбывания наказания.
Александр Барсуков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всеми заинтересованными вопрос прорабатывался в том плане, чтобы исключить наступление тяжких последствий, чтобы не усложнилась криминальная обстановка в республике после применения амнистии. 5 000 останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тысячи выйдут. То есть это категория граждан, которые твердо стали на путь исправления, и осложнения криминальной обстановки мы не ожидаем.
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