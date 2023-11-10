«Было всего три роты ОМОН». Рассказываем, как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В начале 90-х здесь толпы переворачивали милицейские машины, а сам проспект напоминал криминальную артерию. Стреляли у школ, магазинов, ресторанов.
«Страшно было выходить на улицу». Как в 90-х в Беларуси боролись с криминалом – подробности здесь.
Каждый участок делят бандиты как пирог. Разруха ведет страну под внешнее управление. Настоящие оперативники и обычные патрульные милиционеры держат удар со всех сторон.
Простодушный заступник в свитере крупной вязки и берцах стал мечтой для российской публики. У белорусов такой реальный заступник нашелся. Правда, носил не свитер, а костюм.
Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по городу Минску, генерал-лейтенант милиции в запасе:
Энергичный, справедливый. Идет до конца – это главное. Избрали, после этого начался перелом. Шел наш Президент, мы говорим, что наш Президент, потому что это человек из народа. Воля одного человека – наведите порядок, а поддержка будет обеспечена. Время сложное было, было всего три роты ОМОН по 82 человека. По указанию главы государства мы всю республику обколесили.
Подробности в видео.