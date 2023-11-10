«Было всего три роты ОМОН». Рассказываем, как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по городу Минску, генерал-лейтенант милиции в запасе:

Энергичный, справедливый. Идет до конца – это главное. Избрали, после этого начался перелом. Шел наш Президент, мы говорим, что наш Президент, потому что это человек из народа. Воля одного человека – наведите порядок, а поддержка будет обеспечена. Время сложное было, было всего три роты ОМОН по 82 человека. По указанию главы государства мы всю республику обколесили.

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