Амнистия к 80-летию Победы предварительно затронет почти 8 тысяч осужденных

Это уже законодательный тренд нашей страны, в том числе благодаря личному участию главы государства. В далеком 1999-м Президент инициировал первую широкомасштабную амнистию в суверенной истории Беларуси. Тогда на свободу вышли около 10 тысяч человек, еще 24 тысячам осужденных был сокращен срок наказания. Предыдущий закон об амнистии Александр Лукашенко подписал в начале июля 2024 года. Масштабную акцию прощения приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Впрочем, не всем, осужденным приходится ждать круглых дат, чтобы получить шанс на освобождение или изменение срока. В течение года глава государства помиловал сотни участников протестов 2020 года.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы даем еще один шанс тем лицам, которые в местах лишения свободы, встать на путь исправления. Еще один шанс. Вы знаете, что под амнистию не подпадают те, которые уже подпадали под амнистию. Они ни в коем случае, если подпадали с 2022 по 2025 год. Извините. Дается шанс один раз, и они должны этим шансом воспользоваться, потому что у нас сильное государство. Оно никак не повлияет амнистией на криминальную обстановку в нашей республике. У нас стабильная обстановка, у нас постоянно, как смотрим, подводим итоги работы, документы, смотрим снижение как общей преступности, так и по линии уголовного розыска. Это на самом деле так. Сегодня в любой день, в ночь, и даже у нас в столице, можно в любом районе прогуляться. И по отношению к тебе никаких, не то что уголовно наказуемых дел, а противоправных административных нарушений не будет. Сегодня все это отмечают, как жители столицы, так и гости, и так по всей республике. У нас мощное правовое государство.