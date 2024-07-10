Ровно 30 лет назад Лукашенко победил на первых выборах Президента

Историческая дата. 30 лет институту президентства в Беларуси. В этот день 1994 года завершился второй тур выборов главы государства, в которых, набрав более 80 % голосов, победил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня фигура действующего Президента известна и пользуется авторитетом не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В том числе благодаря так называемым непопулярным решениям, которые однако показали свою эффективность.

Относительно недавний пример – политика и меры, предпринятые государством в пандемию. Мы не остановили работу промышленных предприятий и, в отличие от Европы, сохранили и нарастили экономические показатели. Четкая работа системы здравоохранения, а также обширная вакцинация населения позволили сократить число летальных исходов, а также сформировать иммунную прослойку, ввиду чего последующие волны ковида были менее тяжелыми. Как отмечают эксперты, Александр Лукашенко с самых первых лет в должности Президента принимал правильные решения. Об этом свидетельствует наше настоящее, в котором Беларусь, помимо прочего, это безопасное государство, где милиция действительно охраняет население.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если просто сказать, это неба и земля. 30 лет назад ничего не было. Работали на голом энтузиазме, получали в районе 10-15 долларов. Вакханалия была какая-то в государстве. Еще чуть-чуть – и государства просто бы не существовало. Слава богу, что прошли президентские выборы, избрали Президента. Отсюда пошел совершенно другой отсчет. Медленно, но уверенно. Сравнить результат работы за полгода прошлого и сейчас: преступность общая почти на 13 % меньше. Такие, как тяжкие телесные (на 23%), убийств на 34% меньше, хулиганства на 17 % меньше. Если сравнить, тогда каждый день не хватало журнала регистрации, чтобы регистрировать преступления.