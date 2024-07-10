Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?

За то время, что Александр Лукашенко стоит у руля суверенной Беларуси, произошли качественные изменения, которые вывели нашу страну в мировые лидеры по многим позициям. Без преувеличения можно констатировать: сегодня мы живем в другом, более стабильном и благополучном государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные вехи истории за 30-летний этап развития Беларуси – в репортаже.

30 лет в глобальной истории – незначительный срок. Однако в разрезе судьбы государства – период, по прошествии которого можно сделать определенные выводы. В случае с Беларусью – положительные. А местами удивительные. Как Беларусь борется с онкологией? Число онкозаболеваний растет. Если 30 лет назад в год выявляли до 30 тысяч случаев, сегодня показатель увеличился вдвое. И этому есть логическое объяснение. Современные методы диагностики позволяют выявить проблему на самых ранних стадиях, а также увеличить охват потенциальных пациентов. Еще один показатель – пятилетняя выживаемость. 30 лет назад этим гордиться не могли. Однако именно в прошлом было принято решение, которое в настоящем позволило лечить лучше.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Когда в 1990-е годы все рушилось, ломалось, мы сумели сохранить систему оказания помощи пациентам со злокачественными образованиями, которая базировалась на ступенчатой. Начиная от районных онкологов, межрайонных, областных онкологических диспансеров и нашего центра или городского онкологического центра. Пациенты были сконцентрированы именно в онкологических учреждениях. Восстановление территорий, пострадавших от взрыва на ЧАЭС Рост онкологических заболеваний спровоцировала и трагедия на Чернобыльской АЭС. Из-за катастрофы 38 лет назад пострадали не только люди. Земли пришли в негодность. Долгое время огромные территории считались вымершими, зона отчуждения негласно тянулась дальше официальной границы. Пока не началась программа по возрождению.

Игорь Чешик, директором НИИ радиобиологии НАН Беларуси:

С момента своего избрания Президент нашей страны, Александр Григорьевич Лукашенко, максимально огромное количество своего рабочего времени, своего внимания, всегда уделял этим территориям. Мы имеем уже шестую государственную программу, которую мы и реализуем на пострадавших территориях. Планируется после ее окончания государственная программа по ликвидации. Как возрождали белорусскую деревню? Возрождать с инициативы главы государства начали не только пострадавшие земли, но и село. Как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, потеряем деревню – потеряем страну. А сделать 30 лет назад, когда упадок был повсеместным, нужно было много. Александр Лукашенко оказался человеком с необходимыми навыками, как говорят эксперты, его выбрало само время.

Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

Президент – человек села. Он начинал свою трудовую деятельность на селе. Был руководителем сельхоз предприятия, которое вывел из отстающих в одно из лучших хозяйств района и области Могилевской. Поэтому что-то утаить, что-то скрыть просто невозможно. Снижение преступности: от 1990-х в наши дни Если продолжать сопоставлять дни минувшие и дни настоящие, многие сравнения будут весьма показательны. 30 лет назад не приходилось говорить о снижении уровня преступности за полгода на 13 %. 30 лет назад на день не хватало регистрационного журнала для фиксации всех противоправных случаев. А сегодня милиция действительно защищает.