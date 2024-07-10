Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?
За то время, что Александр Лукашенко стоит у руля суверенной Беларуси, произошли качественные изменения, которые вывели нашу страну в мировые лидеры по многим позициям. Без преувеличения можно констатировать: сегодня мы живем в другом, более стабильном и благополучном государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные вехи истории за 30-летний этап развития Беларуси – в репортаже.
30 лет в глобальной истории – незначительный срок. Однако в разрезе судьбы государства – период, по прошествии которого можно сделать определенные выводы. В случае с Беларусью – положительные. А местами удивительные.
Как Беларусь борется с онкологией?
Число онкозаболеваний растет. Если 30 лет назад в год выявляли до 30 тысяч случаев, сегодня показатель увеличился вдвое. И этому есть логическое объяснение. Современные методы диагностики позволяют выявить проблему на самых ранних стадиях, а также увеличить охват потенциальных пациентов. Еще один показатель – пятилетняя выживаемость. 30 лет назад этим гордиться не могли. Однако именно в прошлом было принято решение, которое в настоящем позволило лечить лучше.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Когда в 1990-е годы все рушилось, ломалось, мы сумели сохранить систему оказания помощи пациентам со злокачественными образованиями, которая базировалась на ступенчатой. Начиная от районных онкологов, межрайонных, областных онкологических диспансеров и нашего центра или городского онкологического центра. Пациенты были сконцентрированы именно в онкологических учреждениях.
Восстановление территорий, пострадавших от взрыва на ЧАЭС
Рост онкологических заболеваний спровоцировала и трагедия на Чернобыльской АЭС. Из-за катастрофы 38 лет назад пострадали не только люди. Земли пришли в негодность. Долгое время огромные территории считались вымершими, зона отчуждения негласно тянулась дальше официальной границы. Пока не началась программа по возрождению.
Игорь Чешик, директором НИИ радиобиологии НАН Беларуси:
С момента своего избрания Президент нашей страны, Александр Григорьевич Лукашенко, максимально огромное количество своего рабочего времени, своего внимания, всегда уделял этим территориям. Мы имеем уже шестую государственную программу, которую мы и реализуем на пострадавших территориях. Планируется после ее окончания государственная программа по ликвидации.
Как возрождали белорусскую деревню?
Возрождать с инициативы главы государства начали не только пострадавшие земли, но и село. Как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, потеряем деревню – потеряем страну. А сделать 30 лет назад, когда упадок был повсеместным, нужно было много. Александр Лукашенко оказался человеком с необходимыми навыками, как говорят эксперты, его выбрало само время.
Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:
Президент – человек села. Он начинал свою трудовую деятельность на селе. Был руководителем сельхоз предприятия, которое вывел из отстающих в одно из лучших хозяйств района и области Могилевской. Поэтому что-то утаить, что-то скрыть просто невозможно.
Снижение преступности: от 1990-х в наши дни
Если продолжать сопоставлять дни минувшие и дни настоящие, многие сравнения будут весьма показательны. 30 лет назад не приходилось говорить о снижении уровня преступности за полгода на 13 %. 30 лет назад на день не хватало регистрационного журнала для фиксации всех противоправных случаев. А сегодня милиция действительно защищает.
Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В тот период времени отношение к милиции было не очень хорошее. Некоторые сотрудники даже стеснялись надевать форму. Можете представить себе как это было? Вы представляете какой бандитизм, рекет был на дорогах. С Бреста доехать было невозможно до Минска. Каждая точка, каждый киоск платил. Валютчики… Чего только не было. Только в Минске более 37 банд было. Воля одного человека, железная воля, я тогда был командиром роты, было сказано: наведите порядок, а я вас поддержу. Это дорогого стоит. Оно так и было. Потому что без поддержки на самом высоком уровне было бы невозможно.
Сделано немало. Но, как часто говорит Президент, мы добились успеха, потому что не разрушили достижения тех, кто работал до нас. Остается надеяться и учить следующее поколение сохранять наработки прошлого, ценить чужие упорство и усердие. И тогда Беларусь, такая, какая есть сегодня, не просто останется на глобальной карте мира, но станет еще лучше.
Чего мы достигли за 30 лет существования института президентства в Беларуси? Смотрите в видео.
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