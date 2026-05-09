Притворился мертвым и выжил – история парня, которому удалось спастись во время расстрела в Орешниках

Во время расстрела в Орешниках чудом спаслись только четверо. Среди них и Костя Боровский, старший брат Марии Павловны. Его ранило разрывной пулей в плечо. После казни немцы с автоматами прошлись вдоль горы тел и добили тех, кто еще подавал признаки жизни.

Костю, который лежал без сознания, они приняли за мертвого. А потом местные пришли искать выживших. На их крик Костя и отозвался.

Мария Масловская, очевидец карательной операции: У мамы была кобылка, сани были во дворе. Они тогда с старшей сестрой запрягли этого коня, поехали к Николаю, забрали Костика, взяли накрыться, повезли в Смолевичи. В Смолевичах нигде не влезешь в больницу, а у нас дядька в Смолевичах был. Он там пошел, и Костика положили.

Валентина Нестерук, председатель Совета ветеранов д. Орешники:

Он лежал в больнице, а немцы ходили и проверяли: если у кого-то ранение пулевое, то они тогда сразу брали их на расстрел. А он говорит, к нему немец подошел, и его парализовало. А потом его уже не стали смотреть, и отпустили домой, и там бабки его полечили.

Выхаживали Костю всей деревней. Кто яиц принесет, кто молока. Рука практически не работала. Но в армию его все равно призвали.

Мария Масловская:

Мама говорила: «Костечка, не иди. Ты же винтовку не можешь держать». Нет, мама, пойду. И пошел, там убили. Сколько мама проплакала, сколько была, столько и плакала.

Костя погиб в бою под Кенигсбергом.