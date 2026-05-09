В лесах были целые семейные лагеря! Рассказываем, как женщины выживали и растили детей в годы войны

В лютый январский мороз в одночасье овдовевшие женщины с детьми на руках, среди которых были и новорожденные, остались без крыши над головой. Собрав уцелевший скарб, пошли в соседние деревни к родственникам. Кому идти было некуда, оборудовали землянки в лесу неподалеку. Порой в таких укрытиях женщины с детьми жили по году, а то и дольше. Возвращаться было некуда. В лесах образовывались целые семейные лагеря.

Евгений Гребень, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГАТУ, кандидат исторических наук:

Это действительно были просто норы, схованки, где люди в условиях колоссальной скученности спали на земле, на каких-то одеялах, которые удавалось захватить, либо просто в той одежде, в которой они там оказались.

Виктор Хмельницкий, очевидец карательной операции:

Люди в деревнях помогали погорельцам. Я не знаю, всем или не всем, но моя мать с братом ходили. Я помню, приносили и хлеб, все приносили. Но у нас ничего же не было, все сразу спалено. Голые как соколы.

Нина Каминская, очевидец карательной операции:

Папу расстреляли, только встанет есть готовить, что-то печь, и только плачет, и говорит: ты лежишь, а мне вот мучиться с детьми. А жизнь какая же была? Пять, нужно покормить. И что делать?.. Неподъемным бременем легла беда на женщин. В одночасье они стали главными в семье. Из леса ночами тайком пробирались на деревенское поле, копали картошку. Мерзлую, гнилую. Все шло на пропитание, в первую очередь детей. В уцелевших амбарах собирали остатки зерна, корни растений, осот, лебеда. На таком рационе выживали не все.

Валентина Нестерук, председатель Совета ветеранов д. Орешники:

Война была очень тяжелая. Люди жили, голодали. С крыш брали солому и перетирали с этой мороженой картошкой и ели. Тяжелое было время. Мария Масловская была самой младшей из восьми детей в своей семье. Отца раскулачили еще в 1937-м и сослали в Куйбышев. Как и во многих семьях, с началом войны мама взвалила на себя все заботы о детях.