Фашисты сожгли Орешники – краевед назвал версию, как немцы узнали о партизанах в деревне

О том, как фашисты узнали о партизанах в Орешниках, есть своя версия. В Гончаровке располагался немецкий гарнизон. Однажды один из солдат начал приставать к местной девушке, на что та пожаловалась партизанам.
О том, как фашисты узнали о партизанах в Орешниках, есть своя версия. В Гончаровке располагался немецкий гарнизон. Однажды один из солдат начал приставать к местной девушке, на что та пожаловалась партизанам.
Александр Кошель, краевед, член Президиума ветеранской общественной организации Смолевичского района, председатель Заболотской ветеранской организации с 2019 по 2025 годы:
Партизаны его словили и хорошенько побили. Я не слышал, что его убили, но якобы побили. Через какое-то время, видимо, он ушел в Смолевичи. Оттуда приехали немцы и отомстили за эту драку.
Орешники под гнетом смерти словно оцепенели. Немцы то и дело наведывались в землянки, пытались кого-то найти, вот только партизаны были куда хитрее. Враг же от безысходности использовал такую тактику: если во время карательной операции партизанские зоны брались в кольцо, все деревни и хутора внутри этого кольца получали смертный приговор.
Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Вопрос не ставился, является ли деревня партизанской или нет. И когда мы посмотрим, например, немецкие отчеты, мы увидим, что такое-то количество уничтожено по подозрению за связь с партизанами. Но я ни одного документа не видел, где бы это подозрение каким-либо образом доказывалось. Нет. Если ты в партизанской зоне, немцы автоматически говорят, что это деревня – партизанская. Ее ждала страшная участь.
В лесах были целые семейные лагеря! Рассказываем, как женщины выживали и растили детей в годы войны.