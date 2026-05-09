Фашисты сожгли Орешники – краевед назвал версию, как немцы узнали о партизанах в деревне

О том, как фашисты узнали о партизанах в Орешниках, есть своя версия. В Гончаровке располагался немецкий гарнизон. Однажды один из солдат начал приставать к местной девушке, на что та пожаловалась партизанам.

Александр Кошель, краевед, член Президиума ветеранской общественной организации Смолевичского района, председатель Заболотской ветеранской организации с 2019 по 2025 годы:

Партизаны его словили и хорошенько побили. Я не слышал, что его убили, но якобы побили. Через какое-то время, видимо, он ушел в Смолевичи. Оттуда приехали немцы и отомстили за эту драку.

Орешники под гнетом смерти словно оцепенели. Немцы то и дело наведывались в землянки, пытались кого-то найти, вот только партизаны были куда хитрее. Враг же от безысходности использовал такую тактику: если во время карательной операции партизанские зоны брались в кольцо, все деревни и хутора внутри этого кольца получали смертный приговор.