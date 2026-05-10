Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история

Ненависть к врагу была такой же сильной, как и вера в Победу. Немцам было дозволено все, но неизменно они получали отпор. И от кого? От белорусской женщины. Казалось, их ничего не могло сломить.

Валерий Оловянников, председатель Колодищанской ветеранской организации:

Она ему как залепила эту пощечину, что он резко отскочил, оскорбила же такого вояку. Передернул автомат, вот здесь уже вступилась мама, упрашивала этого не делать. И хорошо, что немец – офицер, он увидел и окликнул немца. Почему она это сделала? Не сказала «данке шен» и так далее. Внимание ей уделил этот самый верзила. Я думаю, она проявила естественное отношение всех белорусских женщин к оккупации.