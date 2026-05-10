Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович

Оккупация Минска длилась 1 100 дней. Почти все это время в столице действовало 110 подпольных организаций и групп. Широкая сеть охватывала более 200 явочных квартир. В Минском районе также действовало много подпольных групп. Однако списки с фамилиями участников обнародовали лишь 20 лет спустя. Среди них и Марина Федосовна Малакович, известная в подпольной среде как «учительница».

Перед наступлением Красной армии необходимо было взять оборонительные рубежи вокруг Минска. В поле зрения подпольщиков попал один немецкий офицер. Цель была поставлена максимально четко – взять в плен. В помощь Малакович прислали девушку, которая хорошо говорила по-немецки. Та вошла в доверие к врагу и пригласила его на день рождения. Все сработало точно как часы.

Валерий Оловянников, председатель Колодищанской ветеранской организации:

Пришел настороженный, с автоматами, со всем, но ничего не случилось. Он ушел. Так было еще через недельку, и потом на третий раз еще раз приглашают. А вот когда он уже пришел как к себе, можно сказать, домой, в обществе этих прекрасных женщин провел время, а потом ему пистолет к виску – пойдешь за нами.

В августе 1943 года Марина Малакович выполнила последнее задание. Оставив сына в отряде, женщина приехала на свою квартиру в Минск, а рано утром ее арестовали. Подпольщицу долго пытали в тюрьме, но своих она так и не выдала.

Валерий Оловянников:

Она подозвала женщину, которой доверяла, и сказала следующее: «Меня завтра расстреляют, передай, что я никого не предала, и пусть работают спокойно».