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Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет

26 апреля 2026 09:00
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Ключевым механизмом реализации политики поддержки пострадавших территорий и населения становятся государственные программы по преодолению последствий Чернобыльской аварии. Направления разные – от развития экономики до санаторно-курортного лечения. Стратегический документ позволил обеспечить комплексный подход к решению проблем.

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-2

Первая в истории суверенной Беларуси Чернобыльская программа одобрена в 1992 году – с тех пор подобные документы принимались каждые пять лет без перерыва. 

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Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-4

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
За истекший период в стране было реализовано шесть государственных программ. Традиционно они включали в себя пять задач, направленных на социальную защиту граждан. И это составляло более 50 % затрат на реализацию этих мероприятий, тех расходов, которые предусматривались. 

Вторая задача – это мероприятия по радиационной защите, по снижению радиационного фактора как по влиянию на людей, так и по обеспечению производства нормативно-очистной продукции, чтобы не было превышения радионуклида соответствующего. 

Конечно же, вопросы социально-экономического развития – строительство различного назначения зданий, инфраструктура, водообеспечение, газо-, электроснабжение населенных пунктов. 

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-6

Важнейшим направлением Чернобыльских программ становится защита агропромышленного комплекса. Некогда плодородные полесские земли поражены радиацией. Выращивание безопасных культур невозможно на долгие годы. Вернуть земле силу и жизнь – первостепенная задача. Над ней работает целая группа научных специалистов. Главная цель – предотвратить попадание опасных изотопов Цезия-137 и Стронция-90 в урожай. 

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-8

Два десятилетия упорной работы, настойчивость и преданность делу дали результаты. К 2010 году поступление молока и говядины с превышением норм по содержанию Цезия-137 в Гомельской области практически сведено к нулю. Это была большая научная победа.

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-10

Григорий Неплюев, переселенец из Брагина:
Хозяйства проводили не совсем дезактивацию – вносили доломитовую муку. Доломитовая мука нейтрализовала действие радионуклидов. И таким образом на этих полях можно было возделывать сельскохозяйственные культуры. Преимущественно возделывали кормовые для корма скота. Но даже и зерновые, если возделывались на таких полях, обработанные доломитовой мукой, можно было использовать в пищу. 

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-12

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:
Доломитовая мука – это защитная мера, которая позволяет снизить кислотность почвы. И при снижении кислотности, например, с 5 % до 7 %, накопление радионуклидов может уменьшиться раза в три. 

В первые годы одной из действенных мер было внесение больших доз фосфорных и калийных удобрений, а также известкование кислых почв. Известкование снижает накопление Стронция, а внесение фосфорных и калийных удобрений снижает накопление Цезия. 

В первые годы очень большие дозы позволяли снижать переходы радионуклидов и получать хоть какую-то кормовую продукцию с этих пострадавших территорий. 

Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет-14

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Главные итоги этих программ – то, что мы имеем единое целое в нашей стране, не оторванные ни за забором, ни за колючей проволокой территории. Прекрасные города, прекрасные предприятия с прекрасной экономикой. 

Я думаю, если бы мы не напоминали людям, что это Чернобыльская зона, то уже это потихоньку и отходит. Вот это дорогого стоит. Потому что они понимают вначале, что было трудно, сейчас сделали – и мы имеем прекрасный результат. 

Подробнее смотрите в видео.

# История # Авария на Чернобыльской АЭС # Государственная политика # Михаил Русый # Леонид Дедуль

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