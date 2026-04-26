Государственные Чернобыльские программы – вот каких успехов добились за 40 лет

Ключевым механизмом реализации политики поддержки пострадавших территорий и населения становятся государственные программы по преодолению последствий Чернобыльской аварии. Направления разные – от развития экономики до санаторно-курортного лечения. Стратегический документ позволил обеспечить комплексный подход к решению проблем.

Первая в истории суверенной Беларуси Чернобыльская программа одобрена в 1992 году – с тех пор подобные документы принимались каждые пять лет без перерыва. Во рту всегда был вкус железа – ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС вспомнили время после взрыва. Подробности.

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

За истекший период в стране было реализовано шесть государственных программ. Традиционно они включали в себя пять задач, направленных на социальную защиту граждан. И это составляло более 50 % затрат на реализацию этих мероприятий, тех расходов, которые предусматривались. Вторая задача – это мероприятия по радиационной защите, по снижению радиационного фактора как по влиянию на людей, так и по обеспечению производства нормативно-очистной продукции, чтобы не было превышения радионуклида соответствующего. Конечно же, вопросы социально-экономического развития – строительство различного назначения зданий, инфраструктура, водообеспечение, газо-, электроснабжение населенных пунктов.

Важнейшим направлением Чернобыльских программ становится защита агропромышленного комплекса. Некогда плодородные полесские земли поражены радиацией. Выращивание безопасных культур невозможно на долгие годы. Вернуть земле силу и жизнь – первостепенная задача. Над ней работает целая группа научных специалистов. Главная цель – предотвратить попадание опасных изотопов Цезия-137 и Стронция-90 в урожай.

Два десятилетия упорной работы, настойчивость и преданность делу дали результаты. К 2010 году поступление молока и говядины с превышением норм по содержанию Цезия-137 в Гомельской области практически сведено к нулю. Это была большая научная победа.

Григорий Неплюев, переселенец из Брагина:

Хозяйства проводили не совсем дезактивацию – вносили доломитовую муку. Доломитовая мука нейтрализовала действие радионуклидов. И таким образом на этих полях можно было возделывать сельскохозяйственные культуры. Преимущественно возделывали кормовые для корма скота. Но даже и зерновые, если возделывались на таких полях, обработанные доломитовой мукой, можно было использовать в пищу.

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:

Доломитовая мука – это защитная мера, которая позволяет снизить кислотность почвы. И при снижении кислотности, например, с 5 % до 7 %, накопление радионуклидов может уменьшиться раза в три. В первые годы одной из действенных мер было внесение больших доз фосфорных и калийных удобрений, а также известкование кислых почв. Известкование снижает накопление Стронция, а внесение фосфорных и калийных удобрений снижает накопление Цезия. В первые годы очень большие дозы позволяли снижать переходы радионуклидов и получать хоть какую-то кормовую продукцию с этих пострадавших территорий.