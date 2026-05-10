Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны
В Национальном архиве Республики Беларусь хранится комплекс документов, где зафиксирован процесс обучения в лесных школах. Там четко прописаны по классам предметы, количество отведенных часов, темы. Все как в мирной жизни. Домашние задания, уроки, даже родительские собрания.
Точно так же работали лесные медики. В условиях тотального дефицита на помощь приходила смекалка.
Ульяна Колобаева, заведующая отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь:
Не было ваты – использовали мох. Вместо спирта делали самогон. Не было бинтов – рвали старые простыни, которые предварительно обрабатывали и затем уже использовали по назначению.
Женщины особенно остро переживали трудности, связанные с бытовым хаосом. Не было ложек, посуды, соли. Ежедневная борьба с такими мелочами, как отсутствие провизии и других необходимых в хозяйстве вещей, выматывала. На фронте не обойтись без патрона. В тылу, особенно когда у тебя дети, – без элементарных вещей.
Евгений Гребень, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГАТУ, кандидат исторических наук:
В условиях отсутствия мыла было очень тяжело поддерживать гигиену. Соответственно, помыться, выстирать одежду было крайне сложно, и мыли одежду золой, если была такая возможность. Мыло, кто обладал какими-то навыками, пытались сварить из костей животных.
Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович.