Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится комплекс документов, где зафиксирован процесс обучения в лесных школах. Там четко прописаны по классам предметы, количество отведенных часов, темы. Все как в мирной жизни. Домашние задания, уроки, даже родительские собрания.

Точно так же работали лесные медики. В условиях тотального дефицита на помощь приходила смекалка.