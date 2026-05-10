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Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны

10 мая 2026 08:21
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В Национальном архиве Республики Беларусь хранится комплекс документов, где зафиксирован процесс обучения в лесных школах. Там четко прописаны по классам предметы, количество отведенных часов, темы. Все как в мирной жизни. Домашние задания, уроки, даже родительские собрания. 

Точно так же работали лесные медики. В условиях тотального дефицита на помощь приходила смекалка. 

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны-2

Ульяна Колобаева, заведующая отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь:
Не было ваты – использовали мох. Вместо спирта делали самогон. Не было бинтов – рвали старые простыни, которые предварительно обрабатывали и затем уже использовали по назначению. 

Женщины особенно остро переживали трудности, связанные с бытовым хаосом. Не было ложек, посуды, соли. Ежедневная борьба с такими мелочами, как отсутствие провизии и других необходимых в хозяйстве вещей, выматывала. На фронте не обойтись без патрона. В тылу, особенно когда у тебя дети, – без элементарных вещей. 

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны-4

Евгений Гребень, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГАТУ, кандидат исторических наук:
В условиях отсутствия мыла было очень тяжело поддерживать гигиену. Соответственно, помыться, выстирать одежду было крайне сложно, и мыли одежду золой, если была такая возможность. Мыло, кто обладал какими-то навыками, пытались сварить из костей животных. 

Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович.

# Великая Отечественная война # История # День Победы

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