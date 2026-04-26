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Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли

26 апреля 2026 08:07
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После аварии мало кто верил, что у этих территорий есть будущее. Из-за границы то и дело советовали отгородиться, забыть про загрязненный район, но не позволил Александр Лукашенко. Первая рабочая поездка Президента Беларуси в так называемые чернобыльские регионы состоялась в апреле 1996 года. С тех пор глава государства каждый год посещает эти территории.

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш род белорусский пошел отсюда. Это наше сердце здесь, на Полесье. Поэтому, ему доброе слово, этому человеку, он тебе душу раскроет, будет нищим, голым ходить, но тебе последнее отдаст. Вот в чем секрет того, что здесь поднимаются люди. Именно в этом, в душе человеческой.

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что такое посещение того или иного региона главой государства? Это четкий доклад, то, что сделано, что было поручено на предыдущий, и что нам надо оперативно сделать на последующие периоды. Это уже вошло как в правило, и это позволило решить многие вопросы. Все предприятия, которые там были, они восстановлены, они работают, работают прекрасно.

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли-6

Восстановить земли во что бы то ни стало. Это был смелый и очень ответственный шаг перед народом, перед страной и перед мировым сообществом. Но однажды Александр Лукашенко признается людям. Не сдастся, не уйти, не оставить эти территории было сложным для него решением.

Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли-8

Александр Лукашенко:
Чернобыльская катастрофа прошлась катком по моей судьбе, как и по многим судьбам стоящих здесь людей. Тогда вы думали о своей семье, о себе, о будущем. А мне пришлось думать не только о вас – о стране, об огромной территории, о которой я только что сказал. И самое тяжелое для меня было тогда принять решение, что мы отсюда не уйдем. Я делал все как человек и Президент для того, чтобы вас убедить, что нельзя нам отдать этот прекрасный край. И я рад встречаться сегодня с теми людьми, с которыми четверть века назад я столкнулся. Еще молодыми они были, сейчас им уже за 80, некоторым. И я счастлив, что они живы.

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# Александр Лукашенко # Михаил Русый # Авария на Чернобыльской АЭС

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