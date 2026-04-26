Нельзя отдать этот прекрасный край! Почему Лукашенко не позволил забыть про чернобыльские земли

После аварии мало кто верил, что у этих территорий есть будущее. Из-за границы то и дело советовали отгородиться, забыть про загрязненный район, но не позволил Александр Лукашенко. Первая рабочая поездка Президента Беларуси в так называемые чернобыльские регионы состоялась в апреле 1996 года. С тех пор глава государства каждый год посещает эти территории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш род белорусский пошел отсюда. Это наше сердце здесь, на Полесье. Поэтому, ему доброе слово, этому человеку, он тебе душу раскроет, будет нищим, голым ходить, но тебе последнее отдаст. Вот в чем секрет того, что здесь поднимаются люди. Именно в этом, в душе человеческой.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что такое посещение того или иного региона главой государства? Это четкий доклад, то, что сделано, что было поручено на предыдущий, и что нам надо оперативно сделать на последующие периоды. Это уже вошло как в правило, и это позволило решить многие вопросы. Все предприятия, которые там были, они восстановлены, они работают, работают прекрасно.

Восстановить земли во что бы то ни стало. Это был смелый и очень ответственный шаг перед народом, перед страной и перед мировым сообществом. Но однажды Александр Лукашенко признается людям. Не сдастся, не уйти, не оставить эти территории было сложным для него решением.