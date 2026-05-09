В 14 лет выполнила сложное задание от партизан! Рассказываем о подвиге Ираиды Ивановской

Однажды во время войны в одной из деревень на Витебщине прилюдно повесили партизана и под страхом смерти запретили его снимать. Словно в назидание, что ждет остальных. Почти неделю труп провисел в деревне. Февральской ночью 14-летняя связная Ираида Ивановская получает задание от партизан снять труп и доставить его в лес. Под самым носом у фашистов девочка развернула настоящую операцию.

Валерий Оловянников, председатель Колодищанской ветеранской организации:

Она взяла сообщника, мальчика, чуть младше себя, но глухонемого. Почему она его взяла? Потому что она знала, что если даже попадутся, он ничего им не скажет. Взяла серп с собой. Серпом она разрезала, и он упал, прямо на этого мальчика бедного свалился труп. И она уже о мальчике не думала. Она его взяла за эту веревку и тащила.

Рядом стоял немецкий гарнизон, откуда пускали сигнальные ракеты. Как только ракета взмывала в небо, Ираида падала на землю. Так и дотащила труп до опушки леса. Там уже партизаны его забрали и похоронили со всеми почестями.

Валерий Оловянников:

Если бы партизаны это сделали, то деревня бы попала в черный список к немцам, которые, может быть, и установили наблюдение за ним. Они пригрозили всему населению. Если кто-то снимет, то будет беда, поэтому она совершила такой поступок.