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В 14 лет выполнила сложное задание от партизан! Рассказываем о подвиге Ираиды Ивановской

09 мая 2026 16:04
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Однажды во время войны в одной из деревень на Витебщине прилюдно повесили партизана и под страхом смерти запретили его снимать. Словно в назидание, что ждет остальных. Почти неделю труп провисел в деревне. Февральской ночью 14-летняя связная Ираида Ивановская получает задание от партизан снять труп и доставить его в лес. Под самым носом у фашистов девочка развернула настоящую операцию. 

В 14 лет выполнила сложное задание от партизан! Рассказываем о подвиге Ираиды Ивановской-2

Валерий Оловянников, председатель Колодищанской ветеранской организации:
Она взяла сообщника, мальчика, чуть младше себя, но глухонемого. Почему она его взяла? Потому что она знала, что если даже попадутся, он ничего им не скажет. Взяла серп с собой. Серпом она разрезала, и он упал, прямо на этого мальчика бедного свалился труп. И она уже о мальчике не думала. Она его взяла за эту веревку и тащила. 

Рядом стоял немецкий гарнизон, откуда пускали сигнальные ракеты. Как только ракета взмывала в небо, Ираида падала на землю. Так и дотащила труп до опушки леса. Там уже партизаны его забрали и похоронили со всеми почестями. 

Валерий Оловянников:
Если бы партизаны это сделали, то деревня бы попала в черный список к немцам, которые, может быть, и установили наблюдение за ним. Они пригрозили всему населению. Если кто-то снимет, то будет беда, поэтому она совершила такой поступок.

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# Великая Отечественная война # История # День Победы

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