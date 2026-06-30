Шиманович уступила в первом круге Уимблдонского теннисного турнира

Ирина Шиманович завершила выступление на третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» – открытом чемпионате Великобритании по теннису в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, белоруска пробилась в основу Уимблдона, преодолев три квалификационных барьера. В поединке первого раунда землячка встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Оппонентка выше в рейтинге более чем на 150 позиций. Во многом это и предопределило исход дуэли. Первая партия осталась за соперницей – 6:2, однако во второй наша спортсменка взяла реванш с таким же результатом. В третьем и решающем сете инициативу вновь перехватила Голубич, она доминировала на корте и не оставила Шиманович шансов – 6:1. Ирине предстоит выступить на травяном гранд-слэме еще и в паре. В четверг соотечественница вместе с россиянкой Марией Козыревой сыграет против титулованных итальянок Эррани – Паолини.

Напомним, накануне Арина Соболенко в стартовом раунде уверенно справилась с Теодорой Костович из Сербии – 6:2, 6:3. И завтра она встретится с американкой Маккартни Кесслер. Отметим, в минувшем сезоне наша прима дошла до полуфинала лондонского мейджора, ей предстоит защитить 780 рейтинговых очков.