Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии: Именно руководители Европейского союза, Европейский комиссии очень сильно настаивают на том, чтобы война продолжалась.

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

Эти политиканы собираются решать свои внутренние проблемы за счет победоносной войны. История говорит о том, что это у них никогда не получалось и не получится.

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев давление США в этом вопросе будет усилиться.