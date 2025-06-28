Война в Украине. Огонь угасает или есть риск новой эскалации?
Война в Украине. Огонь угасает или есть риск новой эскалации?
Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:
Именно руководители Европейского союза, Европейский комиссии очень сильно настаивают на том, чтобы война продолжалась.
Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):
Эти политиканы собираются решать свои внутренние проблемы за счет победоносной войны. История говорит о том, что это у них никогда не получалось и не получится.
Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:
Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев давление США в этом вопросе будет усилиться.
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Кто хочет мира на сегодняшний день больше всего? Я скажу. Это украинский народ многострадальный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим.
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