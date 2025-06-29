Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Подписывать с нацистским режимом, все прелести которого я на собственной шкуре почувствовал, никто не будет. Тем более, опять же, вы сделали отсылку к цитате Владимира Путина на встрече с иностранными информагентствами, где он четко сказал, что говорить-то можно с кем угодно, хоть с самим Зеленским. Вся прелесть заключается в том, что если подписывать долгосрочный мирный договор, то кто будет его подписывать со стороны Украины? Какое это будет легитимное лицо? А для того, чтобы оно было легитимным, это лицо, нужно проводить выборы. Выборы исполнительной власти. И он правильно пояснил, президент России, что если система политической власти сверху вниз устроена так, что если верхняя ступень власти нелегитимна, то все остальные ступени власти также нелегитимны. Потому что в Украине не избираются главы администраций областных, районных, они назначаются, а сроки их уже давным-давно вышли. Это первое.

Второе. Я абсолютно категорично против того, что здесь называется пропагандой. Почему Украина и Запад может вести пропаганду, а мы, славяне, почему мы не можем вести пропаганду? Я не вижу в этом ничего плохого, кстати. Мы должны вести эту пропаганду. Потому что уже те миллионы людей, которые искалечены умственно, оболванены на территории Украины, – это уже предстоит колоссальная работа после завершения специальной операции военной, чтобы их привести в чувство. Десятилетия для этого понадобятся. Это тоже есть пропаганда. Ничего в этом плохого нет. Пропаганда наших исторических, славянских, религиозных ценностей.