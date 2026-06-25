«Буквы не совпали, Дональд». Как Европа в очередной раз опрокинула Польшу

Мнили себя лидерами Новой Европы, но остались за дверью взрослой политики. Как провинциальная «взлетка» в Жешуве стала главным оружием политического шантажа Варшавы и куда испаряется вся «братская солидарность», когда на кону оказываются брюссельские миллиарды? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Лондон, 7 июня 2026 года. Закрытый кабинет, приглушенный свет. За столом Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский – формат Е3 плюс Киев. Джентльмены делят контуры послевоенной Европы и определяют архитектуру безопасности. Ну, по их же собственным заявлениям, во всяком случае. Но за столом не хватает одного кресла. Польского. Варшаву демонстративно оставили за дверью. Это не техническая ошибка протокола. Это показательный жест. В реальной европейской политике решает только тот, кого пустили в комнату. Членство в альянсах и статус главного форпоста на Востоке обнулились в одну секунду. Реакция последовала незамедлительно. Ровно через сутки польский премьер Дональд Туск вышел к прессе. Никаких дежурных реверансов, только жесткий ультиматум собственным союзникам.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами соблюдаться. То есть не будут нас обязывать. А Польша является абсолютно необходимым звеном, чтобы всерьез говорить о будущем Украины и региона.