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«Буквы не совпали, Дональд». Как Европа в очередной раз опрокинула Польшу

25 июня 2026 17:23
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Мнили себя лидерами Новой Европы, но остались за дверью взрослой политики. Как провинциальная «взлетка» в Жешуве стала главным оружием политического шантажа Варшавы и куда испаряется вся «братская солидарность», когда на кону оказываются брюссельские миллиарды?

Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

«Буквы не совпали, Дональд». Как Европа в очередной раз опрокинула Польшу-2

Роман Протасевич:
Лондон, 7 июня 2026 года. Закрытый кабинет, приглушенный свет. За столом Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский – формат Е3 плюс Киев. Джентльмены делят контуры послевоенной Европы и определяют архитектуру безопасности. Ну, по их же собственным заявлениям, во всяком случае. 

Но за столом не хватает одного кресла. Польского. Варшаву демонстративно оставили за дверью. Это не техническая ошибка протокола. Это показательный жест. В реальной европейской политике решает только тот, кого пустили в комнату. Членство в альянсах и статус главного форпоста на Востоке обнулились в одну секунду. Реакция последовала незамедлительно. Ровно через сутки польский премьер Дональд Туск вышел к прессе. Никаких дежурных реверансов, только жесткий ультиматум собственным союзникам.

«Буквы не совпали, Дональд». Как Европа в очередной раз опрокинула Польшу-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами соблюдаться. То есть не будут нас обязывать. А Польша является абсолютно необходимым звеном, чтобы всерьез говорить о будущем Украины и региона.

«Буквы не совпали, Дональд». Как Европа в очередной раз опрокинула Польшу-6

Роман Протасевич:
Перевод с дипломатического на русский прост. «Раз нас не зовут играть, мяч мы забираем». Крупнейший восточный форпост НАТО и самопровозглашенный лидер Новой Европы сыпят угрозами, обещая саботировать решения союзников. 

В попытках надуть щеки Дональд Туск спешно бросился звонить в Рим. Джорджа Мелони, которую тоже не позвали на лондонскую вип-зону, сочувственно покивала головой. Получился трогательный, но бесполезный союз мнений. 

Британцы на этот демарш ответили с убийственным английским сплином. Реакция Лондона – шедевр аппаратного цинизма. Формат Е3 – это три страны плюс Киев. Больше в этой аббревиатуре символов нет. Буквы не совпали, Дональд. Бывает. Варшава спускает остатки авторитета на громкие заявления, получая в ответ ледяное молчание. Польские элиты в очередной раз перепутали громкость собственного голоса с реальным весом за столом, где делят будущие рынки и границы. 

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Роман Протасевич

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