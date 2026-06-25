Кочанова и Матвиенко открыли в Минске памятник летчику, спасшему полоцких детей-сирот в 1944 году

Память, объединяющая народы. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы был дан старт масштабному международному автопробегу «Города-герои – города Героев», который в этом году приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Брендированные автомобили, носящие имена городов-героев, отправились в путь по знаковым местам боевой славы. Участники проедут по всем регионам Беларуси. А завершится масштабный проект 3 июля, в День Независимости Беларуси и создания народного ополчения в России.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы: Автопробег «Города-герои – города Героев» проходит во второй раз. Впервые он стартовал в 2025 году, когда мы отмечали присвоение городам-героям этого гордого статуса. 2026 год – автопробег «Города-герои – города Героев» посвящен дорогам народного ополчения. Мы посещаем все памятные места, которые связаны с народным ополчением. Надо отметить, что народное ополчение было создано во всех городах-героях и практически во всех регионах нашего необъятного Советского Союза.

В минском микрорайоне Зеленый Луг состоялось торжественное открытие монумента в честь советского летчика Александра Мамкина. В 1944 году пилот совершил подвиг – спас из немецкого плена воспитанников белорусского детского дома. Память о герое объединяет жителей Беларуси и России. Капсулу с землей с места захоронения летчика в Смоленской области заложили в минском Храме-памятнике в честь Всех Святых.

В программе работы председателей Совета Республики и Совета Федерации также двусторонняя встреча и обсуждение ключевых вопросов союзной интеграции с руководителями регионов Беларуси и России.