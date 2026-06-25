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В Минске построили 1,3 тыс. квартир с января по май

25 июня 2026 17:48
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Квартирный вопрос с акцентом на социальную поддержку. За пять месяцев в Минске введено в эксплуатацию почти 100 тысяч квадратных метров жилья, это без малого полторы тысячи новых квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При этом основной вектор застройки смещается в города-спутники. В черте МКАД сохраняется социальный курс: каждый четвертый квадратный метр предназначен для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этой категории граждан с господдержкой возвели более 20 тысяч квадратных метров жилья.

Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета.

 

# Строительство

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