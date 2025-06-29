Боровик: политика самоизоляционизма – ущербная, ни Россия, ни Беларусь никогда к ней не шли

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

Я на протяжении трех с половиной лет, когда началась СВО, говорил, что мы еще вернемся к переговорам и с Трампом, и с американской администрацией, и с Европой мы будем разговаривать. У нас отдельные уже говорили: сейчас мы захлопнем железный занавес и, так скажем, прекратим полный диалог. Политика самоизоляционизма – ущербная. Инициативно ни Россия, ни Беларусь никогда к этой политике не шли. Против нас пытались вести такую политику, но мы, демонстрируя свою силу, силу своей экономики, вооруженных сил, свое геополитическое влияние, добивались того, чтобы возвращались к нам. И для нас было одно условие: мы ни с кем с колен не разговариваем. Жмите нам руку, смотрите в глаза – и договоримся.