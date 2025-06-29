Хватит делать жесты доброй воли – Ордуханян о переговорах Лукашенко с американцами

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

Наш Президент точно так же во время сложных переговоров, во время очень важных переговоров – всегда координируется позиция с нашим единственным фактически, как мы сейчас видим, союзником и нашим действительно братским народом. Так что это абсолютно уже норма. И вы совершенно справедливо говорите о том, что мы знаем, кто друг, кто враг. У меня не такая радушная картина, как у моего коллеги, по поводу этих переговоров. Я в данной ситуации могу только догадываться, что действительно жест доброй воли был сделан. Вы знаете что? Хватит делать жесты доброй воли. Я ни в коей мере не хочу сейчас говорить о людях, которых выпустили, – это решение Президента, понятно. Но, безусловно, в этой ситуации, я надеюсь, по крайней мере, что в ближайшее время и в Беларуси мы узнаем, а что же в конце концов они-то нам... А давайте жест оттуда все-таки тоже доброй воли сделаем. Простой, элементарный, может быть, да? Вот, допустим, у нас, у России, требования до сих пор не урегулированы в вопросе дипломатической собственности. Вот вам, пожалуйста. Как насчет этого сделать жест? Мы не говорим, что перестаньте поставлять оружие, допустим, хотя это было бы естественным шагом. Но слишком много добрых жестов. И я в этом отношении хочу от всей души, находясь здесь в Минске, нашим белорусским братьям пожелать. Вы на нас не смотрите, потому что мы что-то в России в последнее время очень много жестов доброй воли делаем, а нам за это, так сказать, плюют. Мы это видим с вами с возвращением тел, которое мы в Украину возвращаем. Не оценят это. Не оценят нацики этого всего, понимаете?