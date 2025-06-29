Ордуханян: Беларусь и Россия решают вопросы мира, пока НАТО – начала войны

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

Вы знаете, на фоне тех встреч, которые мы параллельно видим, которые осуществлялись и Беларусью, и Россией, встречи с региональными лидерами, переговоры с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Африки, приезд президента Мали, лидеров Южно-Африканской Республики, такой колоссальный диссонанс, я сейчас говорю даже по форме, по формальной части, я не говорю о сути. Потому что посмотрите, что обсуждает НАТО.

Они планируют вполне серьезно накопить какие-то свои силы, построить какую-то военную промышленность и, так сказать, воевать с нами собираются. Посмотрите тематику и повестку дня, так сказать, переговоров наших сторон. Это укрепление двухсторонних отношений, укрепление региональной безопасности, заявление на самом высоком уровне, в том числе Организации Объединенных Наций, о стабильности на Ближнем Востоке. Принципиально другой подход. Это вопросы мира.

Там решаются вопросы начала войны. И, судя по всему, с моей точки зрения, они вполне серьезно собираются это сделать. И моя уверенность в этом базируется даже не на внешнеполитических факторах. Дело в том, что, учитывая ситуацию, которая складывается внутри и Соединенных Штатов, и Европы сейчас, я имею в виду экономическую ситуацию, я говорю сейчас и вопросы миграционные, и госдолг, инфляционные процессы, бегство капитала. Бегство промышленности, безусловно, к глубокому сожалению, для этих недалеких людей дилемма, собственно говоря, фактически теперь отсутствует.

Только война, как они думают, быстрая, молниеносная. Ведь Рютте совершенно откровенно говорит, что ответ НАТО будет сокрушительный. Это он говорит ядерной стране, у которой в 10 раз больше боеголовок, чем у всей Европы вместе взятой. Так что в данной ситуации мы видим, что, судя по всему, как всегда, эти политиканы собираются решать свои внутренние проблемы за счет победоносной войны. История говорит о том, что это у них никогда не получалось и не получится.