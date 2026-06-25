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Международный турнир по выездке среди юношей проходит в Ратомке

25 июня 2026 17:28
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В Ратомке проходит международный турнир по выездке среди юношей. Всего в нем будут разыграны 15 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по выездке среди юношей проходит в Ратомке-2

Этот турнир проводится в Беларуси впервые за последние 4 года. Во второй день соревнований участники оспаривали личный приз. Для спортсменов эти старты – возможность проявить себя и заработать рейтинговые очки. Особенно актуально для тех, кто еще молод и только в начале своего пути. 

Присутствие арбитров из-за рубежа – повод для дальнейшей работы над собой и совершенствования навыков. А соревнования с международным статусом – способ проверить свои силы в конкурентной борьбе.

Подробнее в видео.

# Конный спорт

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