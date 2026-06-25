Минск сегодня стал столицей союзной интеграции. Пока на мировой арене все чаще говорят о разрыве экономических связей и новых барьерах, Беларусь и Россия делают ставку на расширение кооперации через прямое взаимодействие регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно эта тема стала главной на старте XIII Форума регионов Беларуси и России, первый день которого фактически начался с переговоров во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Лукашенко посоветовал лучше присмотреться к белорусским компетенциям.

Разглядеть потенциал 1/6 части суши, объединить усилия, совместно решать любые задачи – сверхмиссия Форума регионов. А еще именно такой формат сотрудничества ближе, что называется, к самым обыденным, но таким важным вопросам. Именно по ним в обществе оценивают эффективность интеграции. Встречи на высшем уровне призваны решать геополитические вызовы. А самый короткий путь от производителя из Бреста к потребителю из Воронежа лежит через Форум регионов. Инициатива принадлежит парламентариям. Опора – женские плечи.

С Валентиной Матвиенко у Президента всегда теплые отношения. Это даже не дипломатия, это сяброўства. Может, именно благодаря мудрости политических тяжеловесов сохранен союз между Минском и Москвой. Действительно наш Первый является основным защитником региональной интеграции – это самый основной уровень для решения земных вопросов. Как любит говорить Александр Лукашенко. Благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией – Лукашенко. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Александр Григорьевич, прежде всего хочу поблагодарить вас искренне и Владимира Владимировича Путина за то, что вы так активно, деятельно поддерживаете межрегиональное сотрудничество, которое за эти годы уже стало, как вы правильно абсолютно отметили, каркасом Союзного государства. И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче, связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз. Валентина Матвиенко – знаковый государственный деятель России, а уроженка Украины. Корни наших народов настолько переплетены, что никакие враждебные перипетии не смогут вырвать их из общей славянской почвы.