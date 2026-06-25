Лукашенко: все равно наши народы будут вместе
Минск сегодня стал столицей союзной интеграции. Пока на мировой арене все чаще говорят о разрыве экономических связей и новых барьерах, Беларусь и Россия делают ставку на расширение кооперации через прямое взаимодействие регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно эта тема стала главной на старте XIII Форума регионов Беларуси и России, первый день которого фактически начался с переговоров во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Лукашенко посоветовал лучше присмотреться к белорусским компетенциям.
Разглядеть потенциал 1/6 части суши, объединить усилия, совместно решать любые задачи – сверхмиссия Форума регионов. А еще именно такой формат сотрудничества ближе, что называется, к самым обыденным, но таким важным вопросам. Именно по ним в обществе оценивают эффективность интеграции.
Встречи на высшем уровне призваны решать геополитические вызовы. А самый короткий путь от производителя из Бреста к потребителю из Воронежа лежит через Форум регионов. Инициатива принадлежит парламентариям. Опора – женские плечи.
С Валентиной Матвиенко у Президента всегда теплые отношения. Это даже не дипломатия, это сяброўства. Может, именно благодаря мудрости политических тяжеловесов сохранен союз между Минском и Москвой. Действительно наш Первый является основным защитником региональной интеграции – это самый основной уровень для решения земных вопросов. Как любит говорить Александр Лукашенко.
Благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией – Лукашенко.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Александр Григорьевич, прежде всего хочу поблагодарить вас искренне и Владимира Владимировича Путина за то, что вы так активно, деятельно поддерживаете межрегиональное сотрудничество, которое за эти годы уже стало, как вы правильно абсолютно отметили, каркасом Союзного государства. И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче, связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз.
Валентина Матвиенко – знаковый государственный деятель России, а уроженка Украины. Корни наших народов настолько переплетены, что никакие враждебные перипетии не смогут вырвать их из общей славянской почвы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно.
Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
Александр Лукашенко – приверженец открытой дипломатии и четких посылов. Двери в кабинет Первого открыты для представителей разных центров сил: спецпосланника Белого дома, представителей Киева. Цель одна – обеспечить спокойное развитие нашей страны.
Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью.