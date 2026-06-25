В Центральном районе Минска открылся современный физкультурно-оздоровительный центр
Центральный район отмечает знаковую дату – 57-й день рождения. Главным и самым долгожданным подарком для жителей стало открытие физкультурно-оздоровительного центра на улице Заславской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Современный тренажерный зал, классы для йоги и пилатеса, а также отделение для юных хоккеистов, где они смогут оттачивать мастерство владения клюшкой и шайбой круглый год. Новый центр впечатляет не только передовым оснащением, но и разнообразием программ. При этом его главная особенность – социальная направленность. На базе комплекса откроются бесплатные группы по физической подготовке и оздоровительным дисциплинам как для молодежи, так и для минчан «серебряного» возраста.
Максим Глинский, директор Центрального физкультурно-оздоровительного центра:
Ежедневно центр будут посещать примерно 200 человек. Это разные категории населения. Это и дети, и взрослые люди наши, трудящиеся, также пенсионеры. На базе Центрального физкультурно-оздоровительного центра функционируют два клуба по хоккею с шайбой. Для наших ребят мы создали этот центр, чтобы они могли в межсезонье заниматься здесь и не терять свои навыки.
Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района:
У нас достаточно много спортивных объектов и сооружений, которые позволяют подрастающему поколению заниматься активно спортом. Также целенаправленно ведется работа по открытию таких фитнес-центров для того, чтобы в вечернее время, в дневное время люди пожилого возраста, которые на заслуженном отдыхе, тоже могли заниматься физкультурой.
Всего на территории Центрального района свыше 240 объектов спортивной инфраструктуры. Функционируют не только крупные физкультурные комплексы, но и современные уличные воркаут-площадки.
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