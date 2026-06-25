В Центральном районе Минска открылся современный физкультурно-оздоровительный центр

Центральный район отмечает знаковую дату – 57-й день рождения. Главным и самым долгожданным подарком для жителей стало открытие физкультурно-оздоровительного центра на улице Заславской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современный тренажерный зал, классы для йоги и пилатеса, а также отделение для юных хоккеистов, где они смогут оттачивать мастерство владения клюшкой и шайбой круглый год. Новый центр впечатляет не только передовым оснащением, но и разнообразием программ. При этом его главная особенность – социальная направленность. На базе комплекса откроются бесплатные группы по физической подготовке и оздоровительным дисциплинам как для молодежи, так и для минчан «серебряного» возраста.