Боровик: затягивание военного конфликта угрожает национальным интересам России

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

Ситуация опасная, и мы в этой ситуации должны действовать очень хладнокровно. Затягивание военного конфликта угрожает национальным интересам Российской Федерации, ее целостности и безопасности. В наших интересах, я это говорю уже на протяжении трех с половиной лет, а мы скоро с вами сравняемся по сроку этой военной операции с Великой Отечественной войной. В наших интересах на наших условиях, естественно, заключить мирные соглашения, заняться собственной экономикой и геополитикой. Если мы еще затянем на полтора года этот военный конфликт, это будет седьмой год, уже все просчитали, даже и на Западе, и в России, это будет очень существенное давление на российскую экономику.