Стоит ли ожидать урегулирования украинского и ближневосточного кризиса в 2025-м? Мнения

Огонь угасает или есть риск новой эскалации конфликта в Украине? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии программы «САСС уполномочен заявить».

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

В любом случае, для этого надо делать все, чтобы ситуация нормализовалась. Тем не менее, если мы исходим из текущей ситуации, мы видим, что пока стороны – ни российская, ни украинская – не пришли к взаимопониманию, к общему видению развития ситуации, соответственно, это повод конфронтации, и я думаю, что в ближайшие несколько месяцев давление США в этом вопросе будет усилиться. Что касается Ближнего Востока, Иран ослаб, потерял свои прокси. Это давление на Иран происходит более года. И в регионе ситуация опять же сложная. Она обусловлена тем, что стороны занимают непримиримые позиции. Конфликт остановлен, но рецидив повторных ударов возможен, если разведка доложит достоверно, что абсолютно не пострадали ядерные объекты Ирана, возможен рецидив и атаки на Иран.

Рафаэль Ордуханян, политолог, американист (Россия):

Безусловно, мы видим по результатам СВО, что, конечно, это приближается к определенному концу, и мы можем совершенно спокойно уже говорить о безусловном завершении специальной военной операции на наших условиях. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что специальная военная операция еще не закончена. И это не тот случай, когда надо параллельно выстраивать какие-то технологии, потому что это не получается. Хотя по всем правилам политологии, политтехнологии параллельная работа всегда поддерживается, как правило, сторонами и одобряется населением, потому что действительно гуманитарные вопросы никто не отменял. Но уровень доверия между Россией и тем, что сейчас называется Украиной, нулевой. Мы это видим по заявлениям украинской стороны, которая дезавуирует абсолютно все политические процессы, которые происходили даже совсем недавно. Я апеллирую сейчас к высказываниям Зеленского по поводу переговоров в Стамбуле. И, кстати, эту же риторику переняли его натовские покровители. Так что военная операция должна быть завершена. Потом настанет время политики, я искренне надеюсь, на наших условиях. Но, я хотел бы сказать, к чести нашего министерства, что мы выбрали все-таки нишу, где мы контактируем и мы решаем определенные вопросы, которые, с моей точки зрения, являются очень важными, человеческими – это возвращение пленных.