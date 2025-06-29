Петар Волгин, депутат Европарламента от Болгарии:

Я думаю, что основная проблема перед тем, чтобы конфликт был завершен и чтобы были достигнуты какие-то мирные договоренности, основная проблема – это именно здесь, в Брюсселе, в руководстве Европейского союза. Я думаю, что именно руководители Европейского союза, Европейской комиссии, так же, как и Лондон, это видно, они очень сильно настаивают на том, чтобы война продолжалась. Они очень хотят, чтобы продолжилось это накачивание оружием и деньгами режима Зеленского. Они очень хотят, чтобы эта война продолжалась по одной простой причине.

Они смотрят на эту войну не так, как официальная пропаганда говорит: помощь Украине, помощь украинскому народу. Они смотрят на эту войну как на возможность нанести больший ущерб России. Для них именно это – основная вещь в войне в Украине. Так что их вообще не интересует, сколько людей еще потеряет Украина. Их вообще не интересует, сколько будет продолжаться этот конфликт. Их интересует только одна вещь: чтобы у России были какие-то неприятности. И это еще более видно по наращиванию антирусской истерики в рамках Европейского союза. Вы сами видите, что все время говорят о том, что если не сегодня, то завтра, то послезавтра Россия, если она победит Украину, то следующая ее цель – завладеть прибалтийскими государствами, потом завладеть Италией, Германией, Австрией… Но это совсем серьезно говорится руководителями как НАТО, так и ЕС. Так что основное, что мешает завершению конфликта в Украине, – это позиция руководства Европейского союза.