Верный страж судоходства! Узнали о работе предприятия «Днепробугводпуть»

Серебряная нить, искусно вплетенная в изумрудное полотно белорусского Полесья. Это место, где небо любуется водной гладью, а прибрежные травы склоняются к зеркальной поверхности, в которой отражаются облака и задумчивые ивы, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Днепро-Бугский канал – это старейшая искусственная водная магистраль Европы, строительство которой началось еще 250 лет назад. Из них 80 лет судоходная артерия – в зоне ответственности республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепробугводпуть».

Идея соединить Днепр с Вислой через Припять и Западный Буг возникла еще в 17 веке. Но канал, названный Королевским, был проложен только в 1775-1783 годах. Изначально для прохода судов использовались деревянные плотины, а сам путь был пригоден в основном для сплава небольших судов-плотов. В 30-е годы 20 века на канале была проведена реконструкция, появились новые шлюзы, гидроузлы и участки трассы. С Великой Победой началось интенсивное восстановление водного пути. Тогда и было создано предприятие «Днепробугводпуть».

И вот началась большая стройка. Появились гидроузлы, бетонные шлюзы и насосные станции. Перед речниками стояла особая экономически-логистическая задача – перевозка минеральных удобрений, нефтепродуктов, леса и стройматериалов. История предприятия «Днепробукводпуть» в суверенной Беларуси – это не хроника выживания, а летопись, возрождение. Получив наследство изношенное сооружение, обмельчавший каналы и устаревший флот, коллектив предприятия с честью принял вызов времени и стал национальным лидером водной инфраструктуры.

Галина Киевец, заместитель генерального директора по экономике РУЭСП «Днепробугводпуть»:

Мы, наряду с нашим основным видом деятельности, – это выполнение комплекса путевых работ и содержание гидротехнических сооружений, – занимаемся и достаточно сложными гидротехническими объектами строительства, выполняем проектные работы, развиваем зеленую энергетику. Объем выполненных работ за 2025 год составил более 35 миллионов рублей. Естественно, растет объем выполняемых работ, растут и заработные платы коллектива.