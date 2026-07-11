Как вовремя заметить проблемы с сердцем у ребенка? Врач назвала опасные симптомы

Сердце ребенка – это двигатель, который обычно работает без сбоев. Но иногда детский организм подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Они могут быть первыми звоночками сердечных проблем.
Сердце ребенка – это двигатель, который обычно работает без сбоев. Но иногда детский организм подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Они могут быть первыми звоночками сердечных проблем.
Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:
Первый – это синюшность или цианоз. Особенно, если она появляется и не проходит со временем. Например, у грудничка. Ребенок беспокоен, плачет. У него появляется синюшность носогубного треугольника, губ, ногтевых пластин. И если после успокоения ребенка эта синюшность остается, это признак того, что у него есть, конечно же, недостаток кислорода. И прежде всего нужно подумать о том, что есть какая-то проблема с сердцем.
Обратите внимание на дыхание. Если ребенок начинает тяжело дышать при ходьбе, во время еды или даже в состоянии покоя, это тревожный сигнал.
Ирина Чижевская:
Одним из критериев одышки у ребенка грудного возраста является симптом, когда ребенок не может сосать грудь матери либо бутылочку со смесью долгое время. То есть каждые 1-2 минуты он делает перерывы на то, чтобы схватить глоток воздуха. Еще один важный признак проблем с сердцем у ребенка – это так называемые «ленивые дети». То есть плохая переносимость физической нагрузки.
Если ребенок становится апатичным и быстро выдыхается там, где раньше был полон сил, это не всегда лень. Иногда такое поведение может быть признаком того, что сердце не справляется с нагрузкой.
Ирина Чижевская:
Еще один признак того, что есть проблемы с сердцем – это отеки. Отеки обычно появляются на ногах, чаще к вечеру. В отличие от почечных отеков, это очень плотные отеки. Например, у ребенка остается резинка от носков, и она долго не проходит. Такие отеки, сопровождающиеся синюшностью, говорят о том, что у возможного ребенка есть признаки сердечной недостаточности.
Нарушение ритма сердца или аритмия – еще один повод обратиться к кардиологу.
Ирина Чижевская:
Когда у ребенка появляется тахикардия, то есть сердцебиение учащается на 20-30 ударов больше его возрастной нормы, нужно задуматься о том, что есть какие-то проблемы с сердцем. Такие симптомы могут говорить в первую очередь о вероятном врожденном пороке сердца. В первую очередь для этого мы делаем УЗИ сердца и записываем стандартную электрокардиограмму.
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