Как вовремя заметить проблемы с сердцем у ребенка? Врач назвала опасные симптомы

Сердце ребенка – это двигатель, который обычно работает без сбоев. Но иногда детский организм подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Они могут быть первыми звоночками сердечных проблем.

Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

Первый – это синюшность или цианоз. Особенно, если она появляется и не проходит со временем. Например, у грудничка. Ребенок беспокоен, плачет. У него появляется синюшность носогубного треугольника, губ, ногтевых пластин. И если после успокоения ребенка эта синюшность остается, это признак того, что у него есть, конечно же, недостаток кислорода. И прежде всего нужно подумать о том, что есть какая-то проблема с сердцем. Обратите внимание на дыхание. Если ребенок начинает тяжело дышать при ходьбе, во время еды или даже в состоянии покоя, это тревожный сигнал.

Ирина Чижевская:

Одним из критериев одышки у ребенка грудного возраста является симптом, когда ребенок не может сосать грудь матери либо бутылочку со смесью долгое время. То есть каждые 1-2 минуты он делает перерывы на то, чтобы схватить глоток воздуха. Еще один важный признак проблем с сердцем у ребенка – это так называемые «ленивые дети». То есть плохая переносимость физической нагрузки. Если ребенок становится апатичным и быстро выдыхается там, где раньше был полон сил, это не всегда лень. Иногда такое поведение может быть признаком того, что сердце не справляется с нагрузкой.

Ирина Чижевская:

Еще один признак того, что есть проблемы с сердцем – это отеки. Отеки обычно появляются на ногах, чаще к вечеру. В отличие от почечных отеков, это очень плотные отеки. Например, у ребенка остается резинка от носков, и она долго не проходит. Такие отеки, сопровождающиеся синюшностью, говорят о том, что у возможного ребенка есть признаки сердечной недостаточности.