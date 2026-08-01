В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна
Премиальный лен, традиционная вышивка и модные тенденции теперь органично объединены под одной крышей. В столичном торгово-развлекательном центре Galleria Minsk появился магазин «Поле кветак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие 68-го фирменного магазина символично: вместо традиционного перерезания красной ленты организаторы предпочли церемониальное развязывание тканых льняных рушников.
В новом магазине представлен широкий ассортимент: более 10 тысяч уникальных товаров. Основная коллекция демонстрирует современные силуэты, украшенные традиционной вышивкой ручной работы и аутентичным национальным орнаментом. Особое внимание – абсолютной долговечности и комфорту.
Здесь представлена обширная линейка высококачественного домашнего и кухонного текстиля, постельное белье и украшения из льна. Это долговечный товар, специально созданный для тех, кто ценит натуральный экологичный текстиль, комфорт для кожи и уважает многовековые традиции белорусских мастеров.
Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Продукция сделана полностью из белорусского льна. У нас нет ни одного сантиметра ткани импортной. Здесь только все наше. Нашими людьми выращено, нашими людьми изготовлено. Наша продукция пользуются особым спросом у гостей Беларуси, у туристов. И мы очень давно хотели открыть в этом торговом центре, в знаковом для Беларуси, в знаковом для Минска, объект. Вот мы сегодня его открыли. Что касается нашей продукции, два года подряд мы получаем высшую оценку качества нашей продукции – знак качества. Мы поборемся и за третий знак.
Сеть фирменной торговли стремительно расширяется. Новый магазин стал 15-м в Минске. При этом сегодня белорусский лен покоряет не только отечественный рынок. Продукция под торговой маркой «Поле Кветак» уверенно пересекает национальные границы, товары успешно экспортируются в 42 государства. В мировом производстве льноволокна Беларусь входит в тройку лидеров.
*На правах рекламы.