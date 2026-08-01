В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна

Премиальный лен, традиционная вышивка и модные тенденции теперь органично объединены под одной крышей. В столичном торгово-развлекательном центре Galleria Minsk появился магазин «Поле кветак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлена обширная линейка высококачественного домашнего и кухонного текстиля, постельное белье и украшения из льна. Это долговечный товар, специально созданный для тех, кто ценит натуральный экологичный текстиль, комфорт для кожи и уважает многовековые традиции белорусских мастеров.

Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

Продукция сделана полностью из белорусского льна. У нас нет ни одного сантиметра ткани импортной. Здесь только все наше. Нашими людьми выращено, нашими людьми изготовлено. Наша продукция пользуются особым спросом у гостей Беларуси, у туристов. И мы очень давно хотели открыть в этом торговом центре, в знаковом для Беларуси, в знаковом для Минска, объект. Вот мы сегодня его открыли. Что касается нашей продукции, два года подряд мы получаем высшую оценку качества нашей продукции – знак качества. Мы поборемся и за третий знак.

Сеть фирменной торговли стремительно расширяется. Новый магазин стал 15-м в Минске. При этом сегодня белорусский лен покоряет не только отечественный рынок. Продукция под торговой маркой «Поле Кветак» уверенно пересекает национальные границы, товары успешно экспортируются в 42 государства. В мировом производстве льноволокна Беларусь входит в тройку лидеров.

*На правах рекламы.