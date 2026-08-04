Могилевчанка купила мороженое в «Санте» и выиграла квартиру в Минске
Илья Нечаев, ведущий:
Когда вы пойдете за продуктами для идеального завтрака, не забудьте испытать удачу. Магазины «Санта» исполняют мечты.
Юлия Самусенко, ведущая:
Недавно жительница Могилева Вероника Копко оформила на себя недвижимость в Минске и, казалось бы, обычное дело. Но что, если я скажу, что квартира в одном из престижных районов столицы досталась ей за покупку мороженого в магазине «Санта»?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Да, а кто-то себя ограничивает сладеньким. Как стать обладателем столичных квадратных метров и почему стоит верить фортуне? Все подробности в нашем следующем сюжете.
Александр Меженный, ведущий:
Что такое мороженое? Облизнулся и пошел, а не тут-то было. Если вы приобретаете в «Санте», у вас есть все шансы получить квартиру!
Вероника Копко, г. Могилев:
Меня зовут Вероника, я из Могилева. Я замужем, у меня есть трое детей, двое внуков. Я занимаюсь домохозяйством, работаю администратором.
– Добро пожаловать домой!
– Класс! Я не верила, что это правда. Я думала, что это какая-то шутка, что это произошло со мной. Я до сих пор в таком шоке, вот даже сейчас я говорю и не верю. У меня мурашки по коже бегут.
– Вы стали победителем 28-го тура рекламной игры от «Санта» и получаете квартиру в Минске!
– У меня сейчас сердце выпрыгнет. Я не знаю, я не верю, что это все-таки со мной произошло. Рядом стоял мой дядя Михаил и говорит, это все правда, это 100%. – Вот такой своеобразный паспорт на квартиру, который сохранит все ваши эмоции, начиная с самой первой.
– Победу мне принес игровой товар. Мороженое, которое мы очень любим, которое я закупаю в больших количествах. Так как сейчас лето, дети его очень сильно любят. Нужно в это верить, нужно надеяться и знать, что чудеса случаются.
*На правах рекламы.