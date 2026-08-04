Могилевчанка купила мороженое в «Санте» и выиграла квартиру в Минске

Илья Нечаев, ведущий:

Когда вы пойдете за продуктами для идеального завтрака, не забудьте испытать удачу. Магазины «Санта» исполняют мечты.

Юлия Самусенко, ведущая:

Недавно жительница Могилева Вероника Копко оформила на себя недвижимость в Минске и, казалось бы, обычное дело. Но что, если я скажу, что квартира в одном из престижных районов столицы досталась ей за покупку мороженого в магазине «Санта»?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Да, а кто-то себя ограничивает сладеньким. Как стать обладателем столичных квадратных метров и почему стоит верить фортуне? Все подробности в нашем следующем сюжете.

Александр Меженный, ведущий:

Что такое мороженое? Облизнулся и пошел, а не тут-то было. Если вы приобретаете в «Санте», у вас есть все шансы получить квартиру!