Технологичный и яркий визуальный стиль! Впервые за 32-летнюю историю МТБанк обновил логотип

Мир меняется стремительно, и комфорт стал главным приоритетом. МТБанк официально объявил о старте масштабного ребрендинга. Встречайте новый, технологичный и яркий визуальный стиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 32 года один из ведущих финансовых институтов страны обновил логотип. Новый стиль МТБанка связывает сильный исторический бэкграунд бренда с его цифровым будущим через три главных элемента в цвете. Синий круг символизирует защищенность и надежность. Красный стал воплощением энергии развития, проактивности и скорости. Оранжевый луч – это энергия успеха и дань уважения истории МТБанка, это цвет флагманского продукта на белорусском рынке – карты «Халва».

Дмитрий Шидлович, председатель правления ЗАО «МТБанк»:

Новый логотип получил новый шрифт, новое написание. Он стал адаптивным к цифровой среде, к тем требованиям, которые эта среда сейчас выставляет. Он говорит о нашей истории и основывается на ценностях банка, среди которых мы выделяем цифровую безопасность, уважение, открытость, развитие, результат и успех. Успех банка, успех наших клиентов, наш совместный успех. И новый логотип говорит о нашей истории и задает вектор развития на будущее.

Для того чтобы ребрендинг прошел максимально комфортно для клиентов, обновление будет поэтапным. Сначала изменятся цифровые сервисы, а чуть позже – оформление отделений, банкоматов и продуктов.

*На правах рекламы.