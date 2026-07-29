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Борьба с незаконным потреблением! В «Минскэнерго» предупредили об ответственности за кражу электроэнергии

29 июля 2026 06:24
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Незаконное потребление электроэнергии и самовольное подключение приемников наносят ущерб всей энергетической системе страны. Более того, эти действия влекут административную ответственность. Об этом напоминают в «Минскэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с незаконным потреблением! В «Минскэнерго» предупредили об ответственности за кражу электроэнергии-2

Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и корректность его работы.

Борьба с незаконным потреблением! В «Минскэнерго» предупредили об ответственности за кражу электроэнергии-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Филиал «Минские электросети» напоминает: самовольное устройство электрических проводок, как правило, таит угрозу поражения электрическим током и пожаром. Несет угрозу не только нарушителю, но и членам его семьи, представляет угрозу имуществу.

Борьба с незаконным потреблением! В «Минскэнерго» предупредили об ответственности за кражу электроэнергии-6

Сообщить о фактах незаконного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. «Минскэнерго» напоминает: любое нарушение не останется незамеченным.

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