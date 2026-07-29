Борьба с незаконным потреблением! В «Минскэнерго» предупредили об ответственности за кражу электроэнергии

Незаконное потребление электроэнергии и самовольное подключение приемников наносят ущерб всей энергетической системе страны. Более того, эти действия влекут административную ответственность. Об этом напоминают в «Минскэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и корректность его работы.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Филиал «Минские электросети» напоминает: самовольное устройство электрических проводок, как правило, таит угрозу поражения электрическим током и пожаром. Несет угрозу не только нарушителю, но и членам его семьи, представляет угрозу имуществу.