Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи

Ольга Бурлакова, ведущая:

Купила минеральную воду и выиграла автомобиль. Илья Нечаев, ведущий:

Жительница Молодечно Анна Матушевская решила целенаправленно испытать фортуну в рекламной игре от «Санта». И не прогадала. Правда, осознать масштаб везения молодая мама смогла далеко не сразу. В шоке от новости она провела целых три дня. Все подробности невероятной истории в нашем сюжете. Александр Меженный, ведущий:

«Без воды и ни туды, и ни сюды» – это песня со смыслом для победителя 28-го тура рекламной игры для Анны из Молодечно.

Анна Матушевская, г. Молодечно:

Здравствуйте! Меня зовут Аня. Я из солнечного города Молодечно. Мама двух дочек, в декрете. Конечно, был шок. И все равно мысли о том, что, наверное, это сон. Я сейчас проснусь, меня кто-нибудь разбудит, и такой приятный сон. Я была дома с дочками, с мужем. Я не поверила.

– Ключи от вашего новенького автомобиля!

– Я просто не верю. Ура! Сегодняшний день для меня как праздник. Такое счастье, эмоции просто переполняют.

– Это ваш автомобиль!

– Всегда верила в чудеса и верю. Теперь еще больше. Я очень люблю ездить за рулем, слушать музыку, и одна, и с детьми выезжать, всей семьей. Про это часто думала, и вот так вот сложилось. Это как какое-то просто мини-путешествие в какой-то другой мир. Внутри просто какая-то буря.