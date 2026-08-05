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Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи

05 августа 2026 08:34
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Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Купила минеральную воду и выиграла автомобиль. 

Илья Нечаев, ведущий:
Жительница Молодечно Анна Матушевская решила целенаправленно испытать фортуну в рекламной игре от «Санта». И не прогадала. Правда, осознать масштаб везения молодая мама смогла далеко не сразу. В шоке от новости она провела целых три дня. Все подробности невероятной истории в нашем сюжете. 

Александр Меженный, ведущий:
«Без воды и ни туды, и ни сюды» – это песня со смыслом для победителя 28-го тура рекламной игры для Анны из Молодечно. 

Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи-3

Анна Матушевская, г. Молодечно:
Здравствуйте! Меня зовут Аня. Я из солнечного города Молодечно. Мама двух дочек, в декрете. Конечно, был шок. И все равно мысли о том, что, наверное, это сон. Я сейчас проснусь, меня кто-нибудь разбудит, и такой приятный сон. Я была дома с дочками, с мужем. Я не поверила. 

Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи-5

– Ключи от вашего новенького автомобиля!
– Я просто не верю. Ура! Сегодняшний день для меня как праздник. Такое счастье, эмоции просто переполняют.
– Это ваш автомобиль!
– Всегда верила в чудеса и верю. Теперь еще больше. Я очень люблю ездить за рулем, слушать музыку, и одна, и с детьми выезжать, всей семьей. Про это часто думала, и вот так вот сложилось. Это как какое-то просто мини-путешествие в какой-то другой мир. Внутри просто какая-то буря.

Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи-7

– А что вот это такое?
– Это минеральная вода «Дарида», благодаря которой я выиграла эту машину. Для меня этот приз – это не просто автомобиль. Это символ того, что мечты действительно сбываются. Главное — действительно искренне верить и, конечно, ходить в магазин «Санта» за покупками.

*На правах рекламы.

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