Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи
Ольга Бурлакова, ведущая:
Купила минеральную воду и выиграла автомобиль.
Илья Нечаев, ведущий:
Жительница Молодечно Анна Матушевская решила целенаправленно испытать фортуну в рекламной игре от «Санта». И не прогадала. Правда, осознать масштаб везения молодая мама смогла далеко не сразу. В шоке от новости она провела целых три дня. Все подробности невероятной истории в нашем сюжете.
Александр Меженный, ведущий:
«Без воды и ни туды, и ни сюды» – это песня со смыслом для победителя 28-го тура рекламной игры для Анны из Молодечно.
Анна Матушевская, г. Молодечно:
Здравствуйте! Меня зовут Аня. Я из солнечного города Молодечно. Мама двух дочек, в декрете. Конечно, был шок. И все равно мысли о том, что, наверное, это сон. Я сейчас проснусь, меня кто-нибудь разбудит, и такой приятный сон. Я была дома с дочками, с мужем. Я не поверила.
– Ключи от вашего новенького автомобиля!
– Я просто не верю. Ура! Сегодняшний день для меня как праздник. Такое счастье, эмоции просто переполняют.
– Это ваш автомобиль!
– Всегда верила в чудеса и верю. Теперь еще больше. Я очень люблю ездить за рулем, слушать музыку, и одна, и с детьми выезжать, всей семьей. Про это часто думала, и вот так вот сложилось. Это как какое-то просто мини-путешествие в какой-то другой мир. Внутри просто какая-то буря.
– А что вот это такое?
– Это минеральная вода «Дарида», благодаря которой я выиграла эту машину. Для меня этот приз – это не просто автомобиль. Это символ того, что мечты действительно сбываются. Главное — действительно искренне верить и, конечно, ходить в магазин «Санта» за покупками.
*На правах рекламы.