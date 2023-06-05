Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Травматология и та самая очередь на замену суставов. Самый яркий момент в совещании (в том числе и в распоряжении прописано), что те люди, которые стояли в очереди на эндопротезирование на момент 23 мая 2023 года, до конца этого же года должны получить помощь. Насколько это реализуемо и почему такая большая очередь возникла?
Виктор Аносов, заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии:
Очередь по сравнению со странами-соседками не такая у нас и большая. По опыту работы с пациентами, нуждающимися в эндопротезировании, в листе ожидания стоят не все те люди, которым здесь и сейчас нужна операция и хирургическое вмешательство. Люди ожидают не только эндопротезирования как такового, облегчения своих страданий. И готовим пациента не только к операции, когда он под наркозом получает имплантацию нового сустава. Мы его готовим к тому, чтобы и физически, и психологически пережить этот сложный период.
Касаемо очереди. По опыту работы комиссии, которая ставит пациентов в лист учета на эндопротезирование, от 10 до 30 % из этой очереди попадают на операционный стол. В зависимости от комиссии, в зависимости от учреждения, в котором находится комиссия по эндопротезированию. Поэтому не стоит пугаться сильной цифры. Задачу, поставленную для нашей системы, нашего направления в здравоохранении, реализуем.
Алена Сырова:
Приводили пример Брестской области, там иногда срок ожидания от года до четырех – по-моему, такая цифра звучала – то есть его пугаться не стоит, это норма?
Виктор Аносов:
Срок ожидания приблизительно, математически вычисляется. Это не фактический срок, который условный гражданин Иванов будет ожидать на операцию.
Алена Сырова:
Мы же с вами знаем, что, когда говорят приблизительный срок, быстрее реже бывает, чем позже.
Кирилл Казаков, СТВ:
Можно я из другой сферы приведу пример? Нуждающиеся в социальном жилье в Минске. Там очередь реальная или в основном виртуальная? Люди же получают какое-то обещание, что им сделают ту же самую операцию. Почему они в очередь попадают? Вы говорите: есть те, которым надо, а есть те, которые там стоят просто так. Эти «просто так» как туда попали?
Виктор Аносов:
Они не просто так стоят, мы насильно никого не кладем на операционный стол. По опыту работы комиссий, из разосланных приглашений на госпитализацию к нам в учреждение попадают от 10 до 30 % пациентов, стоящих на операцию. В том числе и потому, что они отказываются.
Алена Сырова:
А по какой причине они отказываются? Вы это выясняете или нет?
Виктор Аносов:
Социальные, медицинские причины. Банальный переезд, получение медицинской помощи в другом учреждении.
Алена Сырова:
Может, вам эту очередь надо обновить?
Виктор Аносов:
Мы периодически обновляем.
Кирилл Казаков:
Получается, врач рекомендует, попадает человек в эту очередь. То есть она в какой-то мере виртуальная. А человек, может быть, и не собирается.
Виктор Аносов:
Наши с вами родители жили без эндопротезирования суставов. То, что происходит сейчас – смещение среднего возраста нашего населения вправо на кривой возраста, увеличение качества медпомощи, появление новых конструкций (эндопротезы сустава служат более 20 лет) дали нам возможность оказывать медицинскую помощь людям молодого возраста. И в 20, и в 30 лет иногда приходится пройти через это тяжелое высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Поэтому и происходит такое увеличение листа ожидания.
Но с каждым пациентом в очереди проводится работа по тому, чтобы он адаптировался к тому состоянию, к которому его привело заболевание того или иного сустава. Чаще это тазобедренный, реже – коленный сустав, еще реже – другие суставы. В основном очередь сформирована людьми, которые нуждаются в замене тазобедренного, и в 30-40 % случаев коленного сустава.
Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В том числе по нашему предложению сейчас в стране делается единая информационная система эндопротезирования. Пока она в режиме более «ручного» управления. Но Минздрав за эту работу взялся, и будет одна именно информационная система. Потому что правильно, бывают случаи, когда человек из области в область переехал и так далее. Мы же находили в списках и умерших людей, кто-то в другом месте платно уже сделал. Поэтому дай бог, чтобы эта информационная система помогла и вопросы были сняты, порядок в этой очереди был наведен. Ведь были люди, которые стояли без оснований, ставились непонятно по каким причинам.
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