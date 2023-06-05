Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Травматология и та самая очередь на замену суставов. Самый яркий момент в совещании (в том числе и в распоряжении прописано), что те люди, которые стояли в очереди на эндопротезирование на момент 23 мая 2023 года, до конца этого же года должны получить помощь. Насколько это реализуемо и почему такая большая очередь возникла?

Виктор Аносов, заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии:

Очередь по сравнению со странами-соседками не такая у нас и большая. По опыту работы с пациентами, нуждающимися в эндопротезировании, в листе ожидания стоят не все те люди, которым здесь и сейчас нужна операция и хирургическое вмешательство. Люди ожидают не только эндопротезирования как такового, облегчения своих страданий. И готовим пациента не только к операции, когда он под наркозом получает имплантацию нового сустава. Мы его готовим к тому, чтобы и физически, и психологически пережить этот сложный период. Касаемо очереди. По опыту работы комиссии, которая ставит пациентов в лист учета на эндопротезирование, от 10 до 30 % из этой очереди попадают на операционный стол. В зависимости от комиссии, в зависимости от учреждения, в котором находится комиссия по эндопротезированию. Поэтому не стоит пугаться сильной цифры. Задачу, поставленную для нашей системы, нашего направления в здравоохранении, реализуем. Алена Сырова:

Приводили пример Брестской области, там иногда срок ожидания от года до четырех – по-моему, такая цифра звучала – то есть его пугаться не стоит, это норма? Виктор Аносов:

Срок ожидания приблизительно, математически вычисляется. Это не фактический срок, который условный гражданин Иванов будет ожидать на операцию.