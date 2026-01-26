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В Индии пытаются блокировать вспышку смертельного вируса Нипах

26 января 2026 06:45
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Тревожные новости приходят из Индии. Местные врачи оперативно принимают меры по сдерживанию вспышки смертельного вируса Нипах, от которого нет ни вакцины, ни лечения. Уровень летальности при заболевании достигает 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии пытаются блокировать вспышку смертельного вируса Нипах-2

Пять случаев заражения были обнаружены в штате Западая Бенгалия на прошлой неделе. Один пациент находится в коме. Около 100 человек были отправлены на домашний карантин. Без своевременного лечения вирус вызывает отек мозга. У тех, кто оказался в зоне риска, врачи изначально наблюдают симптомы гриппа: высокую температуру, головную и мышечную боль, сильную усталость. Инфицирование также может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией. Источником смертельной угрозы чаще всего становятся летучие мыши или зараженные ими фрукты. 

# Индия # Новости Индии

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