В Индии пытаются блокировать вспышку смертельного вируса Нипах

Тревожные новости приходят из Индии. Местные врачи оперативно принимают меры по сдерживанию вспышки смертельного вируса Нипах, от которого нет ни вакцины, ни лечения. Уровень летальности при заболевании достигает 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять случаев заражения были обнаружены в штате Западая Бенгалия на прошлой неделе. Один пациент находится в коме. Около 100 человек были отправлены на домашний карантин. Без своевременного лечения вирус вызывает отек мозга. У тех, кто оказался в зоне риска, врачи изначально наблюдают симптомы гриппа: высокую температуру, головную и мышечную боль, сильную усталость. Инфицирование также может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией. Источником смертельной угрозы чаще всего становятся летучие мыши или зараженные ими фрукты.