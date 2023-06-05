Ольга Светлицкая: системные недостатки надо признать. Не надо обижаться, не надо никого наказывать

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Ольга Ивановна, вы проверили около 80 медицинских учреждений страны. Мы все слышали: разные группы, по разным областям были разнесены те замечания, которые вы в том числе выявляли. Коллеги из прокуратуры, из Комитета госконтроля тоже работали параллельно. В общем-то, все это вылилось в конечный документ распоряжений главы государства, который появился на прошлой неделе. Фактически конкретная дорожная карта, где прописано, кто за что отвечает, кто какие вопросы решает, кому что нужно сделать. Кирилл Казаков, СТВ:

И главное – сроки. Алена Сырова:

И главное – сроки, да. Напоминаем, 1 января 2024 года. Но, мне кажется, все уже эту дату выучили. У меня к вам вопрос практический. Вы как человек, который видел все эти недостатки, в том числе их выявлял, как считаете, вообще реально ли их устранить в такой, в общем-то, короткий срок?

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:

Да. Я думаю, что вполне реально, если дружно взяться за эту работу. Если будет своевременно оказана методологическая помощь и – самое главное – будет желание как у коллективов, так и у администраций больниц. Потому что здесь нужно понять, что эти системные недостатки надо признать, не надо обижаться, не надо никого наказывать, надо поменять. Если мы хотим сделать нашу жизнь лучше, сделать здравоохранение лучше, ближе к людям, то это можно вполне сделать. Я не вижу никаких причин, чтобы мы этого не достигли. Да, есть серьезные проблемы где-то по материально-технической базе. Есть такие больницы, мягко говоря, в которых несколько десятилетий не было ремонта. Алена Сырова:

Вы, по-моему, приводили пример о поставской больнице, в которой с 1990-х годов кровати стояли по гуманитарной помощи. Ольга Светлицкая:

К сожалению, да. Действительно такой был факт выявлен. Я была очень удивлена, потому что больница, на самом деле, находится в имении Тизенгаузов, она сама очень красивая, изумительная больница, она получила грант ЮНЕСКО. Но при этом кровати у них получены по гуманитарной помощи 20 лет назад. А это означает, что они уже пришли использованные. Конечно, для нас, для мониторинговой группы, была удивительна эта несопоставимость. Это как блеск и нищета куртизанок. Где-то что-то есть очень хорошо, где-то люди лежат на сломанных кроватях. Кирилл Казаков:

Ольга Ивановна, вы сказали такое слово – система. В принципе, когда ты понимаешь, что это системная проблема, она же не вчера родилась, правда? То есть кто-то эти кровати 20 лет видел. Кто-то на них смотрел. Вот смотрите, мы здесь, в Минске, правду скажу, видим хорошие поликлиники, хорошие больницы. Я понимаю, что это столица. В принципе, и в областных центрах более-менее. В районных центрах у нас возникает проблема. Эта системность откуда взялась? Ведь у нас же Президент по медицине собирает чиновников уже не в первый раз. И тут вдруг какой раз он их встречает, говорит: слушайте, ну как бы здесь-то у нас хорошо, РНПЦ классное, Руммо хорошие операции сделал. И, в принципе, на сердце у нас прекрасное шунтирование, пересадки ставятся такие, что нигде в Европе нет. Приезжают сюда в качестве медицинских туристов люди. А тут такая история. Вот это с чем связано?