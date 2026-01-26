В Индии оперативно принимаются меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах

В Индии прикладывают усилия для сдерживания вспышки опасного вируса Нипах, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Нью-Дели в оперативном режиме принимает меры по предотвращению распространения вируса Нипах на территории штата Западная Бенгалия. Подтверждены 5 случаев заражения. Среди зараженных есть врачи и медсестры.

Порядка 100 человек находятся на домашнем карантине, заболевших направили на лечение в медучереждения. Состояние одного из пациентов оценивается как критическое.

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