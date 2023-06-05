«Наши жители уже максимально охвачены». Как улучшат медхозяйство в Браславе уже к 1 января?
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Тут действительно нужно исходить из реальности, потому что если говорить о Браславе, то на лето его называют 10-м районом Минска. Туда уезжает и практически половина Минска там отдыхает. И естественно, когда что-то там случается, там действительно должна быть экстренная помощь. А если взять условный Столинский район, где между двумя деревнями вроде как 3 километра, но по болотам, там, возможно, машина нужнее.
Алена Сырова, СТВ:
Но на велосипеде там не проедешь точно. Каких полномочий вам еще не хватает? И до 1 января то, что в зоне вашей ответственности, вы все устраните?
Вячеслав Грищенко, председатель Браславского райисполкома:
Хозяйство, которое медицинское, в Браславе. И чтобы его поддерживать, понятно, это все должна быть плановая основа. Мы ежегодно в конце года, когда формируем бюджет на следующий год, естественно, мы закладываем, уже прорабатывая, что нам необходимо сделать. И закладываем средства, чтобы провести тот или иной ремонт. Например, в этом году (мы в прошлом году заложили средства порядка 60 тысяч) мы в этом году закончим уже фасад поликлиники, где будут поменяны все окна. В этом же году (заложили в бюджет с прошлого года) мы откроем, я надеюсь, нас все получится, водолечебницу. У нас есть прекрасное понимание с облздравом, когда медоборудование где-то лежит и не востребовано, мы исходим немножко от другого. Есть договоренность с Минздравом, бюджет района выделяет средства и вкладывается в ремонт какого-то помещения, а облздрав поставляет туда оборудование. В прошлом году мы открыли лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных операций.
Алена Сырова:
То есть ни у мониторинговой группы, ни у других проверяющих к вашему району вопроса ни одного?
Вячеслав Грищенко:
Понимаете, возможно, они не доехали. Потому что вопросы всегда были, есть и будут. Все зависит от того, насколько мы быстро и эффективно их решаем. Поэтому когда мы говорим о том, что какое-то оборудование, если я хочу, чтобы больница развивалась в настоящий момент, исходя из того оборудования (у нас лапароскопическая стойка, компьютерный томограф, ПЦР-лаборатория) наша больница уже по некоторым моментам, по хирургии и так далее, выполняет функции межрайонного центра. И к нам приезжают лечиться и Поставы, и Шарковщина. Люди приезжают. У нас приезжих, тех, кто у нас проходит лечение или кому мы оказываем помощь на стационаре, их уже больше, чем остальных.
Алена Сырова:
Но это же не в ущерб своим?
Вячеслав Грищенко:
Нет, однозначно. Я уже говорю о том, что все наши жители уже максимально охвачены этой медицинской помощью.
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