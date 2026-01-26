В Беларуси проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Так, жителям Минска в интерактивном формате напомнили правила безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные посетители праздника получили сувениры за правильные ответы в викторине. Сотрудники МЧС провели показательные выступления, представили передовую технику для борьбы с возгораниями. К масштабной акции присоединились и представили Белорусского Красного Креста.

Очень важное мероприятие, которое рассказывает о мерах безопасности, профилактики пожара в доме. И никогда не бывает лишним еще раз повторить, напомнить простые правила безопасности нашей жизни.

Акция проходит во всех регионах страны. Сотрудники МЧС проверяют состояние пожарных извещателей. В первую очередь они посещают многодетные семьи, одиноких пожилых граждан и инвалидов.