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В Беларуси проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара»

26 января 2026 07:08
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В Беларуси проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Так,  жителям Минска в интерактивном формате напомнили правила безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара»-2

Юные посетители праздника получили сувениры за правильные ответы в викторине. Сотрудники МЧС провели показательные выступления, представили передовую технику для борьбы с возгораниями. К масштабной акции присоединились и представили Белорусского Красного Креста. 

В Беларуси проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара»-4

Очень важное мероприятие, которое рассказывает о мерах безопасности, профилактики пожара в доме. И никогда не бывает лишним еще раз повторить, напомнить простые правила безопасности нашей жизни.

Акция проходит во всех регионах страны. Сотрудники МЧС проверяют состояние пожарных извещателей. В первую очередь они посещают многодетные семьи, одиноких пожилых граждан и инвалидов.

# МЧС Беларуси

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