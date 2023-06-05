«Мы, наверное, не готовы к системному введению страховой медицины». Почему?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: Скажите мне, пожалуйста, как медик, может быть, у нас все-таки страховая медицина была бы лучше? Мы столкнулись с двумя идентичными и с каждой стороны верными мнениями. С одной стороны, есть претензия, когда надо выполнить. Вы, когда ездили, эти претензии высказывали. Есть местная власть, и их тоже надо понять, потому что, как наш коллега написал, когда ты приходишь, оказываешься в очереди. Врач не совсем виноват, что не хватает персонала, а потом оказывается, что главврач поликлиники не всегда готов, что у него не хватает оборудования. А Минздрав говорит: у меня нет денег, это вопрос к Совмину. А Совмин говорит: у меня нет поручения. И так далее. Вот такая системность. Может, нам эту страховую медицину? Получается, что люди, которые платно хотят пройти УЗИ, проходят раньше.

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:

Мы, наверное, не готовы к системному введению страховой медицины. Частично страховые полисы есть, они неплохо работают, но за них надо платить, а ценовая разбежка по лечению очень большая. Нам кажется, что это недорого стоит. Я реаниматолог, стоимость пребывания в реанимации в зависимости от уровня больниц может колебаться от 800 рублей до 2,5 тысячи в сутки. Представьте, какой это должен быть полис, чтобы это покрывать.

Кирилл Казаков:

Может быть, не все так плохо в медицинском обществе, потому что если ты читаешь мнение тех, кто уехал в Польшу… Там история приблизительно такая же. У нас, если ты вывихнул руку, пришел, то тебя врач примет бесплатно, ты уйдешь хотя бы с каким-то советом, а там приходится очередь три месяца ждать. Но говорят, что там хорошо, там страховая медицина. И мы столкнулись с желанием лечить и с экономикой.

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